Kommentar von Thomas Kistner

Großartige Ideen halten den Weltfußball in Atem! Oder nicht? Nun, die Realität zeigt jedenfalls: Florentino Pérez und Gianni Infantino, zwei verschworene Gierhälse, wie sie weiter daran arbeiten, sich die globalen Geldtöpfe unter den Nagel zu reißen.

Soeben versuchen sie die Uefa, die Zentralbastion des Widerstandes, in die Zange zu nehmen. Infantino, Boss des Weltverbands Fifa, setzt die europäische Fußball-Union mit Plänen für ein WM-Turnier alle zwei Jahre unter Druck. Die Aufforderung der Uefa, Sinn und Machbarkeit dieses Vorhabens darzulegen, ignoriert Infantino ebenso wie die Proteste aller relevanten Interessensgruppen: Gerade verurteilte auch die Vereinigung europäischer Fußballtrainer (Aefca) diese Schnapsidee "aufs Schärfste".

Und Infantino? Der schart nächste Woche alle Verbände zum Thema um sich. Der Hütchenspieler-Trick: Die Vielzahl der Klein- und Kleinstverbände dieser Welt, die ja von Guam bis Guinea am Fördertropf der Fifa hängen, ohne ernsthafte Spielbetriebe zu unterhalten, sollen mal kurz ein Mehrheitsvotum für die neue Dauer-WM abliefern.

Infantino weiß freilich, dass die Uefa da nicht mitmachen wird. Und ohne Europa gibt's keine WM. Aber vielleicht hilft es ja, die Uefa als ewigen Bremser zu diskreditieren, der alle Bemühungen, die übrigen Weltregionen erblühen zu lassen, aus blinder Selbstsucht torpediert?

Ein bisschen anti-europäische Stimmung wäre jedenfalls hilfreich. Und da eilt ihm nun Sportsfreund Pérez zu Hilfe, Real Madrids allmächtiger Klub-Boss, einer der mächtigsten Unternehmer Spaniens. Er hat zufällig einen Richter der Madrider Handelskammer 17 zur Hand - einen Juristen, der Pérez' private Rechtsansichten so inniglich teilt, dass man fragen könnte, ob der Mann noch Richter oder schon Anwalt des Baulöwen ist.

Infantino war auch in die Putsch-Pläne der Superleague-Klubs eingeweiht

Zur Vorgeschichte: Pérez ist Anstifter der Super League, mit der zwölf der weltgrößten Klubs im April aus dem Hinterhalt vorstießen - und Tage später krachend scheiterten. Während neun der Aufrührer aus England, Spanien und Italien reuig in die Arme der Uefa und der Klubvereinigung ECA zurückkehrten und Millionenstrafen bezahlten, stellen sich die drei Rädelsführer unter Real-Boss Pérez weiter quer. Und Pérez' Handelsrichter? Er untersagte der Uefa aus Kartellgründen sogar vorläufig, das Trio zu sanktionieren.

Die Uefa witterte die juristische Bärenfalle - und hielt sich brav an die Verfügung. Daher spielen die drei Abtrünnigen, Real Madrid, der FC Barcelona und Juventus Turin, in der aktuellen Champions League mit, auch ihre Disziplinarverfahren sind ausgesetzt. Ansonsten würde die Uefa einen Nebenschauplatz eröffnen, der sie über Jahre mit juristischem Hickhack in Spanien beschäftigen - und der das Kernurteil hinauszögern würde. So aber geht die Sache voran: vor den Europäischen Gerichtshofs (EuGH) nämlich, der das Madrider Justizmanöver kippen dürfte. Denn zu Kartellrechtsfragen einer Super League wird die EU-Kommission befragt, und dabei gilt es als unwahrscheinlich, dass Gutachter aus England, Frankreich und Deutschland Pérez' Milliardenträumen eine Hintertür öffnen.

Die Europa-Union ist eher amüsiert über die Volten von Pérez

Die Abtrünnigen dürften also verzweifelt sein, jenseits aller sportlichen Sorgen, die Juve, Barça und Real gerade umtreiben. Nach einem günstigen EuGH-Entscheid will die Uefa das Verfahren rasch fortführen - und das Trio international für Jahre sperren. Das erschwert, neben leeren Klubkassen, massiv die Verpflichtung neuer Superstars von Mbappé bis Haaland - die wollen ja nicht nur gegen Elche und Vigo kicken. Insofern passt es, dass sich nun wieder Pérez' Richter meldet. Nummer 17, berichten spanische Medien und Justizquellen, drohe Uefa-Präsident Ceferin jetzt schwerste Strafen bis zur Haft an, sofern er nicht "glaubwürdig" auf jegliche Sanktion gegen Real und Co. verzichte. Und zwar binnen fünf Tage nach Erhalt dieser Entscheidung.

Der Uefa lag dieser Beschluss bis Mittwoch noch gar nicht vor. Die Europa-Union ist aber ohnehin eher amüsiert über die Volten von Pérez, mit dem Richter 17 auch die Einschätzung teilt, die Uefa stünde "außerhalb der Rechtsstaatlichkeit". Was all der geballte Unfug zeigt: Die Europäer behalten die Regie, solange sie nur nicht den Provokationen der Allmachtsträumer Pérez und Infantino auf den Leim gehen. Letzterer war in die Putsch-Verschwörung der gescheiterten Super-Klubs um Pérez ebenfalls eingeweiht. Hat nicht geklappt: Jetzt rückt er seinen Melkschemel halt wieder unter Europas Nationalverbände, die er alle zwei Jahre eine WM spielen lassen will.

Soll der Weltfußball offen für neue Ideen sein? Gewiss. Gerade deshalb muss er endlich die machthungrigen Visionäre des Feldes verweisen. Das wird mit jeder Attacke der Raffzähne Pérez und Infantino deutlicher.