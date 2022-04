Von Johannes Aumüller und Christof Kneer

Die Reiseplaner des FC Bayern werden bei ihren Dispositionen bleiben, so viel steht fest. Nach dem Spiel beim FC Villarreal wird die Delegation des Rekordmeisters am Donnerstag nach München zurückfliegen, am Freitag findet an der Säbener Straße das Abschlusstraining vor dem Bundesliga-Wochenende statt, am Samstag empfangen die Bayern den FC Augsburg. Banale Fakten, kaum der Rede wert in einer normalen Champions-League-Woche. Aber wer am Dienstag dem Bayern-Trainer Julian Nagelsmann zuhörte, der bekam einen Eindruck davon, dass diese Woche für den FC Bayern alles andere als normal ist.