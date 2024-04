Von Javier Cáceres, Christof Kneer und Philipp Schneider

Wie geht es ihm? Das ist die Frage, die bei Ralf Rangnick gerade eine ganze Nation umtreibt. Und auch wenn es sich hierbei um das Land der Berge und abgeschiedenen Täler handelt, ist es ja nicht so, als bliebe Ralf Rangnick die Fürsorge der Österreicher verborgen. Am Mittwochmorgen beispielsweise konnte ihn beim Pellen des Frühstückseis ein flehentlicher Appell aus der Kronen Zeitung geradezu anspringen: "Ganzes Land an Rangnick: "Bitte, bleib bei uns!", hieß es in dicken Lettern in der Überschrift. Im Text selbst folgte der herrliche Hinweis: "Die Reaktionen in den Gesprächen mit der Krone zeigen, dass das Thema das Land bewegt - bei den Männern und auch bei den Frauen."