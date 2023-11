Jeder Trainer träumt von einem frühen Tor, am besten, es fällt schon in den ersten zehn Minuten. Insofern lag Thomas Tuchel am Freitagmittag knapp im Plan. Elf Minuten lief die Pressekonferenz, als der Trainer trocken zuschlug. Wie er mit der Kritik der TV-Experten umgehe, wollte ein Reporter wissen: " Lothar Matthäus hat gesagt, er sehe keine Weiterentwicklung, Dietmar Hamann hat gesagt, er sehe..."

"Ich sehe bei beiden auch keine Weiterentwicklung", unterbrach Tuchel und erzielte auf diese Weise ein Kontertor, wie es nicht mal der 1. FC Saarbrücken in der 96. Minute eines DFB-Pokalspiels hinbekommt. Ein kleines Grinsen leistete sich Tuchel, verzichtete aber darauf, eine Jubelchoreografie vorzuführen und dabei den für solche Fälle vorgesehenen Finger an die Lippen zu legen.

Vielleicht kann man sagen, dass selten ein Witz den Ernst einer Lage besser getroffen hat. In Tuchels kleiner Spitze steckte im Grunde alles, was den FC Bayern vor dem Spitzenspiel in Dortmund beschäftigt: die kritische Stimmungslage draußen und drinnen; ein Trainer, der versucht, dieser Stimmungslage mit der demonstrativen Verbreitung von Coolness zu begegnen; und eine Personalsituation, zu der es tatsächlich gut passen würde, wenn der Trainer am Ende auch noch selber spielen müsste. Man tritt Tuchel allerdings nicht zu nahe, wenn man die Behauptung wagt: Ein frühes Tor würde er nicht erzielen. Den Ansprüchen des Trainers Tuchel würde der Spieler Tuchel niemals genügen.

Über Qualität spricht Tuchel schon lange nicht mehr - Hauptsache, er kriegt eine Elf zusammen

Im Grunde ist dies die markanteste Nachricht, die sich Tuchels Ausführungen vom Freitag entnehmen lässt: Über Qualität spricht der Trainer schon länger nicht mehr. Es ist keine Rede mehr davon, ob Konrad Laimer grundsätzlich den hohen Anforderungen des Trainers entspricht, es interessiert im Moment nicht, ob Leon Goretzka dem Tuchel'schen Idealbild eines Mittelfeldspielers nahekommt; es geht auch nicht mehr darum, ob Tuchel den Verteidiger Noussair Mazraoui für einen tauglichen Bayern-Spieler hält. Im Moment freut sich Tuchel über jeden einigermaßen geradeaus laufenden Fußballer, der mit ihm auf dem Trainingsplatz steht.

Für den Akademiker Tuchel muss sich das anfühlen, als habe er den Universitätshörsaal mit der Spieleecke aus der Vorschule vertauscht. Tuchel übt Abzählreime. Goretzka kann, Goretzka kann nicht, Upamecano kann, Upamecano kann nicht, Mazraoui kann ...

Als der Trainer Tuchel im März nach den Auslandssemestern in Paris und London nach Deutschland zurückkehrte, hat er erstmal ein paar lustige Déja-vus gehabt. Er traf zum Beispiel den Kollegen Christian Streich, der noch denselben Pulli wie 2018 trug, und sein erster Gegner war Borussia Dortmund. In seinem ersten Spiel mit den Bayern hat Tuchel gleich seinen Ex-Klub besiegt - aber wenn er nun, nach über einem halben Jahr in München, zum ersten Mal als Bayern-Trainer nach Dortmund reist, blickt er auch auf ein paar ungewohnte Erfahrungen zurück. Tuchel hat sich schwer getan, an Klub und Mannschaft heranzukommen und auch, beide an sich heranzulassen - nun aber, da beides allmählich zu gelingen schien, steht der schöne Prozess aufgrund einer einzigen Partie beim Drittligisten Saarbrücken plötzlich wieder in Frage.

Das peinliche Aus im DFB-Pokal wird selbstverständlich auch gegen den Trainer verwendet

Das frühe Scheitern im DFB-Pokal widerspreche "dem Grundgesetz beim FC Bayern", sagte Tuchel. Die Kollateralschäden dieser unwiderruflichen Niederlage sind ihm bewusst, "die Schmerzen werden immer wiederkommen, bei jeder neuen Auslosung". Vor allem aber konterkariert die Niederlage aufs Schärfste eine Dramaturgie, die sich der Trainer zuletzt zunutze machen konnte. Die dramatische Personalsituation in der Defensive barg für Tuchel ja auch ungeahntes Potenzial: Er, der ehemalige Kaderkritiker, hätte derjenige sein können, der eine anerkanntermaßen gerupfte Elf unspektakulär und ohne Anspruch an höchste Kunstfertigkeit an der Spitze hält, der nicht mehr jammert, der tut, was zu tun ist und auf diese Weise die Verantwortlichen für sich gewinnt. Und der die widrigen äußeren Umstände nutzt, um mit den Spielern eine tragfähige Wagenburg ins Innere der Kabine zu bauen. Das Aus im DFB-Pokal ist nun eine akute Bedrohung für dieses Szenario, weil es selbstverständlich gegen den Trainer verwendet wird.

Sicherheitshalber hat Tuchel den sog. deutschen "Clásico" gleich mal geschrumpft. Er verstehe "die Wichtigkeit dieses Spiels", sagte Tuchel, aber er kann sich die Größe einer solchen Begegnung zurzeit eigentlich gar nicht leisten. Tuchel weiß, dass er in Vertretung des gesperrten Sechsers Joshua Kimmich und des verletzten Verteidigers Matthijs de Ligt dringend den Sechser Leon Goretzka und den Verteidiger Dayot Upamecano bräuchte, aber er will sich auch nicht in Risikopersonalien treiben lassen.

"Hochseriös müsste man erstmal fragen, ob beide überhaupt im Kader stehen können", sagt er über die beiden Spieler, die aus Verletzungen kommen und in Saarbrücken ebenso wenig im Kader standen wie Raphael Guerreiro, für den dasselbe gilt. "Der natürliche Schritt" sei ein Startelf-Einsatz nicht, sagt Tuchel, man habe auch "eine Verantwortung für die Gesundheit der Spieler und für die ganze Saison".

Tuchel wird sich nun nochmal mit der medizinischen Abteilung beraten und am Spieltag "ganz, ganz spät entscheiden". Er darf sich immerhin sicher sein, dass die TV-Experten dann ganz, ganz früh mitteilen werden, was sie von seiner Aufstellung halten.