Von Sebastian Fischer

João Cancelo war schon wieder weg, sonst hätte er sich womöglich etwas gewundert. Der Portugiese wurde am Dienstagmittag im Presseraum der Geschäftsstelle an der Säbener Straße als dritter Zugang des FC Bayern in dieser Winter-Transferperiode vorgestellt und dabei von Sportvorstand Hasan Salihamidzic in den höchsten Tönen gelobt - Cancelo ist ja schließlich nicht irgendwer, sondern ein von Manchester City ausgeliehener Verteidiger von höchster internationaler Klasse. "Wir erhoffen uns von ihm Großes", sagte Salihamidzic.