Von Carsten Scheele und Martin Schneider

TSG 1899 Hoffenheim - FC Bayern 1:1 (1:1), 1:0 Baumgartner (32.), 1:1 Lewandowski (45.+3)

Wenn bei der Ballabgabe ein Spieler in der gegnerischen Hälfte näher zum Tor steht als der Ball und mindestens zwei Gegenspieler, dann ist das Abseits. So ist es seit jeher im Regelbuch unter Punkt 11 nachzulesen und es war der FC Bayern, der den Paragraphen beim 1:1 gegen die TSG Hoffenheim nochmal neu lernte. Insgesamt drei Tore aus der verbotenen Zone erzielten die Münchner, zweimal war es Thomas Müller (27. Minute und 42., wobei einmal Serge Gnabry abseits war), einmal Robert Lewandowski (46.). Die erbarmungslos korrekte kalibrierte Linie bestätigte jedes Mal den Tatverdacht des Assistenten.

Eine Kuriosität in einem insgesamt schönen Fußballspiel zwischen den Mannschaften von Julian Nagelsmann und Sebastian Hoeneß. Es ist selten, dass in der Bundesliga zwei Teams aufeinandertreffen, die den Ball über mehrere Stationen sauber spielen können (oder wollen) und so folgten auf die ersten Hoffenheimer Chancen durch Andrej Kramaric nach fünf Minuten, dessen Vertragsverlängerung bis 2025 kurz vor dem Spiel verkündet wurde, Gelegenheiten von Gnabry (Volley, 10.), Kevin Vogt (gefährlich aufs eigene Tor, 12.), Müller (stark gehalten von Oliver Baumann, 15.), Leroy Sané (Schlenzer, 21.), Georginio Rutter (gute Schussposition, am Tor vorbei, 28.) plus die Abseitstore. Wie gesagt: unterhaltsames Spielchen.

In Führung ging die TSG dann folgerichtig nach einem astreinen Spielzug. Joshua Kimmich verlor den Ball weit vorne, es folgte aber eine Kombination mit so vielen Spielern, dass man ihm keine Schuld zusprechen kann. Christoph Baumgartner hielt den Fuß in eine Flanke des erneut starken David Raum. Den Bayern-Ausgleich erzielte Robert Lewandowski nach einer Kimmich-Ecke, sein 29. Saisontor.

Nach der Pause war der FC Bayern dann die eindeutig bessere Mannschaft, kam zu immer klareren Chance, wobei Gnabry (Pfosten, 68.) und Jamal Musiala (55. und 69.) zu wenig aus ihren Möglichkeiten machten. Einen Schuss von Müller kratzte Stefan Posch gerade noch so von der Linie (73.), Müller reklamierte nachdrücklich Hand-Spiel, doch das Schiedsrichter-Team sah keine Absicht in der Ellbogen-Berührung. Und wie das so ist: Wer vorne nicht trifft, bekommt hinten Probleme. Nur eine Weltklasse-Tat von Manuel Neuer verhinderte die erneute Hoffenheimer Führung durch Kramaric (80.). Es war die letzte hochklassige Chance.

SC Freiburg - VfL Wolfsburg 3:2 (2:0), Tore: 1:0 Grifo (7.), 2:0 Grifo (44.), 2:1 Kruse (52.), 2:2 Arnold (84.), 3:2 Schlotterbeck (87.)

Detailansicht öffnen Freiburger Doppeltorschütze: Vincenzo Grifo (links). (Foto: Christian Kaspar-Bartke/Getty Images)

Ein Spiel mit zwei völlig unterschiedlichen Halbzeiten (diesmal passt der Spruch wirklich). Die erste gehörte den Freiburgern, insbesondere Vincenzo Grifo, der zunächst seiner Lieblingsbeschäftigung nachging: Freistöße schießen. Sehr adrett hob er den Ball schon in der siebten Spielminute über die Wolfsburger Mauer ins Kreuzeck, und weil die Wolfsburger dachten, es sei eine gute Idee, diesen Grifo später in der Nähe des Elfmeterpunkts zu vergessen, durfte der Deutsch-Italiener noch ein zweites Mal jubeln. Flanke Höler, Volleyschuss Grifo (er kann es eben nicht nur per Freistoß).

Weil die Freiburger anschließend wiederum dachten, es sei eine gute Idee, Max Kruse im Strafraum alleine zu lassen, kam Wolfsburg mit Nachdruck zurück in die Partie. Wolfsburg stürmte, fast die gesamte zweite Halbzeit lang, insbesondere die Schlussphase hatte es dann in sich: Erst hämmerte Maximilian Arnold den Ball nach einem Fehler von Nico Schlotterbeck zum verdienten Ausgleich ins Netz; nur wenige Minuten später machte Schlotterbeck seinen Fehler wieder gut - 3:2.

Union Berlin - VfB Stuttgart 1:1 (1:o), 1:0 Awoniyi (41., Handelfmeter), 1:1 Kalajdzic (90.)

Detailansicht öffnen Sicher vom Elfmeterpunkt: Unions Taiwo Awoniyi. (Foto: Martin Rose/Getty Images)

Sollte der VfB Stuttgart in diesem Sommer absteigen, dann wird es auch am Arm von Konstantinos Mavropanos gelegen haben. Bei einem Schuss von Grischa Prömel kurz vor der Pause drehte sich Mavropanos im Strafraum weg, nur leider eben mit angewinkelten Arm. Schon der dritte Elfmeter, den Mavropanos in dieser Spielzeit verursacht hat.

Hätte Stuttgart in Berlin verloren, hätte sich Mavropanos noch mehr gegrämt. Aber er konnte sich bei Stürmer Sasa Kalajdzic bedanken, der es - nach einem lange Zeit sehr dürftigen Stuttgarter Offensivvortrag - kurz vor Schluss noch einmal wissen wollte. Erst bugsierte er den Ball an den Pfosten, dann traf er mit Ablauf der regulären Spielzeit doch noch zum Ausgleich. Fast müßig zu erwähnen, dass die Vorlage von Borna Sosa kam. Wenn der VfB im Sommer die Klasse halten sollte, dann wird es auch an diesem Treffer von Kalajdzic gelegen haben.

