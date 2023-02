Der SC Freiburg trifft im Achtelfinale der Europa League auf den italienischen Rekordmeister Juventus Turin. Union Berlin bekommt es mit Union St. Gilloise zu tun. Gegen die Belgier mussten die Berliner bereits in der Gruppenphase antreten. Bayer Leverkusen spielt gegen Ferencváros Budapest. Das ergab die Auslosung der Europäischen Fußball-Union (Uefa) am Freitag in Nyon.

"Juventus Turin ist eine Wahnsinns-Mannschaft, hat eine unglaubliche Geschichte, viele tolle Spieler und ein cooles Stadion - davon träumt man immer, mal gegen solche Mannschaften zu spielen", sagte Freiburgs italienischer Nationalspieler Vincenzo Grifo: "Ich freue mich natürlich auch, ein paar Kollegen zu sehen, mit denen ich in der Nationalmannschaft spiele. Wir gehen da mit ganz viel Euphorie hin."

Turin belegte in der Gruppenphase der Champions League hinter Paris St. Germain und Benfica Lissabon nur den dritten Platz. Nach dem "Abstieg" in die Europa League setzte sich die Alte Dame in der Zwischenrunde gegen den FC Nantes durch. In der Serie A liegt die Mannschaft von Trainer Massimiliano Allegri nur auf Rang sieben, da Juventus 15 Punkte wegen Bilanzfälschung abgezogen wurden.

Union spielt gegen Belgiens Meisterschaftszweiten, Leverkusen gegen den Rekordmeister aus Ungarn

Berlin kennt den belgischen Meisterschaftszweiten St. Gilloise nur zu gut. In den beiden Duellen in der Gruppenphase gewann jeweils das Auswärtsteam mit 1:0. Auch Leverkusen weiß um die Stärken und Schwächen seines Gegners. In der Gruppenphase der vergangenen Saison in der Europa League gab es einen Sieg zu Hause gegen Ferencváros (2:1) und eine Niederlage in Budapest (0:1). Mit 33 Titeln ist das Team ungarischer Rekordmeister.

Freiburg muss zunächst auswärts antreten, Union und Bayer haben im Hinspiel Heimrecht. Leverkusen und Berlin haben sich in der Zwischenrunde durchgesetzt, Freiburg war als Gruppensieger direkt für das Achtelfinale qualifiziert.

Alle Achtelfinal-Hinspiele der Europa League am 9. März: