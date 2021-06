Österreichs Nationalteam startet zwar fehlerhaft, aber mit drei Punkten in die EM. Die Stimmung ist gut - nur als Arnautovic etwas sagen will, greift Alaba lieber ein.

Von Javier Cáceres, Bukarest

Marko Arnautovic ist ein Fußballprofi, der sich mitunter in der Wortwahl vergreift. Unvergessen, wie der ehemalige Bremer und heutige China-Legionär den Hut vor dem Torwart Heinz Lindner zog: "Shampoo!" Oder auch, als er unterstrich, dass er seine Singularität bei jeder Aktivität unterstrichen sehen will: "Ich will kein Getränk machen, das was 08/50 ist, das bin ich nicht", sagte er, als er neulich seine eigene Gin-Marke vorstellte. Allerdings hat es auch schon Bemerkungen gegeben, die zu Verwicklungen führten, zum Beispiel, als er einen Polizisten davon abhalten wollte, ihn zu behelligen: "Ich verdien' so viel, ich könnte dein Leben kaufen."

Eingedenk dessen war es vielleicht ganz gut, dass Kapitän David Alaba sofort zur Stelle war, als der nach rund einer Stunde eingewechselte Arnautovic in der 89. Minute mit seinem Treffer bei der Partie gegen Nordmazedonien in Bukarest den 3:1-Endstand markierte, ihm in die Wangen griff, den Kiefer des Kameraden fixierte und damit den Lippenlesern den Spaß verdarb. Was das wohl gegeben hätte: Da schafft es Österreich, die ehedem große Fußballnation, erstmals bei einer EM einen Sieg zu landen und also "Geschichte" zu schreiben, wie es Trainer Franco Foda wieder und wieder gefordert und dann am Sonntag wieder und wieder gefeiert hatte. Und dann kommt Arnautovic und legt alles in Flammen?

Zugegeben, es ist eine Unterstellung. Kein Außenstehender weiß, was Arnautovic wirklich sagte oder sagen wollte; spekuliert wurde über Grußbotschaften an Fans und auch Mitspieler oder den Trainer Franco Foda, der ihn nur als Reservist aufgeboten hatte. Oder feierte er nur, dass er mit dem "Wunderteam"-Spieler Toni Schall gleichzog, der einst 27 Tore für die Österreicher erzielt hatte? Das muss wohl eher als unwahrscheinlich gelten, zumal Arnautovic über seine Rolle als Joker tatsächlich überaus verärgert war.

Die Führung durch Stuttgarts Sasa Kalajdizic gibt den Österreichern keine Sicherheit

"Dass er nicht zu 100 Prozent zufrieden ist, das kann ich schon so sagen. Wir Spieler wollen immer spielen", sagte Kapitän David Alaba. Aber alles gut, fügte Alaba hinzu: "Man hat gesehen, was für ein Charakter er ist. Er ist reingekommen und hat direkt 100 Prozent gegeben. Deshalb habe ich ihn positiv wahrgenommen. Er war immer für die Mannschaft da, auch als der Trainer ihm die Entscheidung mitgeteilt hat, dass er erst auf der Bank sitzt."

Es darf vermutet werden, dass er schlimme Qualen litt. So zufrieden Foda nach der Partie mit der Leistung seiner Mannschaft war, so unzulänglich wirkte der Vortrag gerade in der ersten Halbzeit, die er komplett auf der Reservistenbank ansehen musste. Den Nordmazedoniern war die Feierlichkeit des Moments anzumerken, und das sorgte bei ihnen augenscheinlich für ein Plus an Motivation. Die Österreicher hingegen hatten zwar den Ball, doch ihre Trägheit und Ideenarmut im Aufbau war doch frappierend. Nicht zuletzt deshalb, weil es der ÖFB-Mannschaft wahrlich nicht an Begabung gebricht, Franco Foda hat eine großartige Generation an Spielern zur Verfügung, vor allem aus der deutschen Bundesliga. Alaba konzedierte, "dass wir nicht die Lösungen im letzten Angriffsdrittel hatten", weil man "es in der ersten Halbzeit immer wieder Phasen gab, wo wir das Tempo rausgenommen haben".

Auf der anderen Seite zeigten die Nordmazedonier, wie eine klare Spielidee hilft, individuelle Schwächen zu überwinden. Nicht einmal die Führung durch Stuttgarts Sasa Kalajdizic nach formidabler Sabitzer-Flanke gab den Österreichern Sicherheit. Und als gelte es, das zu unterstreichen, reihten die Österreicher beim Gegentor durch Goran Pandev Fehler an Fehler: Martin Hinteregger schoss seinen Kumpanen Marcel Sabitzer an, der Ball flog in den Strafraum, Torwart Bachmann konnte ihn nicht festhalten und stand dann Alaba im Weg. Pandev schob ein, zum ersten Treffer für die Nordmazedonier bei einem Turnier überhaupt.

In der zweiten Halbzeit mühten sich die Österreicher ab, doch zu Überraschungsmomenten kam es erst, als Alaba, der in der Dreierabwehrkette die zentrale Rolle übernommen hatte, die gegnerischen Defensivlinien mit machtvollen Vorstößen pulverisierte. Er schuf damit dort Räume, wo vorher keine zu finden waren.

"Ich habe noch keine Kinder, aber ich stelle mir vor, dass das genauso schön ist, wie Kinder zu kriegen."

Der Augenschein suggerierte, dass Alaba aus eigenem Antrieb agierte, oder auch aus Ärger über das Chaos aus Zweikämpfen und unzulänglichen Pässen, das sich vor ihm aufgetürmt hatte. Aber das hatte man vorher schon besprochen, "weil der Trainer, glaube ich, auch den Gegner analysiert hat", wie Alaba später sagen sollte. Er belebte das Spiel, und erschuf vor allem einen entscheidend lichten Moment: mit einer präzisen Flanke an den Fünfmeterraum, die der ebenfalls eingewechselte Augsburger Michael Gregoritsch zur Führung verwertete. Er habe ein schweres Jahr hinter sich, sagte Gregoritsch nach der Partie, er habe nicht mal gewusst, ob er berufen wird. "Ich muss kurze Antworten geben. Es ist einfach fantastisch. Es ist so schön, für sein Land bei einer EM zu treffen. Ich habe noch keine Kinder, aber ich stelle mir vor, dass das genauso schön ist, wie Kinder zu kriegen."

Und dennoch: Haften blieb das Tor von Arnautovic zum 3:1-Endstand, oder genauer: sein gestenreicher Jubel. Im EM-Trainingslager hatte Arnautovic nicht nur für Aufsehen gesorgt, weil er im Rolls Royce angereist war, sondern auch, weil er mit einer Muskelverletzung zu kämpfen hatte. Trainer Foda war das Risiko deshalb zu groß, ihn von Anfang an zu bringen. "Ich weiß, Spieler sehen solche Situationen immer etwas anders", sagte Foda - und wollte sich noch nicht festlegen, ob Arnautovic im zweiten Gruppenspiel gegen die Niederlande von Beginn an spielt.

Arnautovic formulierte diesbezüglich keine Ansprüche, zumindest nicht, als ein bisschen Adrenalin aus seinem Körper gewichen war und Alaba ihm nicht mehr die Finger ins Gesicht rammte. Der Sieg sei ein riesengroßer Schritt, sein Tor egal. "Ich freue mich, dass die Mannschaft gewonnen hat, das war ein riesengroßer Schritt", sagte Arnautovic. Und: "Wir sind bereit für mehr."