DEB-Team mit 1:4 gegen Tschechien:Mit wackeligen Knien ins Aus

Von Johannes Schnitzler, Helsinki

Am Tag vor dem Spiel genossen die deutschen Nationalspieler die Sonne über Helsinki, sie rollten auf E-Scootern von der Halle zum Hotel, tranken Kaffee in der Stadt. Warum auch nicht? Der Weg ins Viertelfinale dieser 85. Eishockey-Weltmeisterschaft in Finnland war anspruchsvoll: sieben Spiele in zwölf Tagen, fünf Siege, 16 Punkte, so viele wie noch nie in der deutschen WM-Geschichte, Platz zwei in der Gruppe A - hinter der Schweiz, aber vor Kanada. Daran erinnerte Kapitän Moritz Müller und sagte: "Jetzt ist es nur noch dieses eine Spiel." Entspannt euch, sollte das heißen, wir sind es auch. Entspannt, aber konzentriert.

Viertelfinale Deutschland gegen Tschechien: null WM-Titel gegen sechs; Philipp Grubauer (Seattle Kraken) gegen Karel Vejmelka (Arizona Coyotes), NHL-Torhüter gegen NHL-Torhüter. Und: finnischer Cheftrainer gegen finnischen Cheftrainer, Toni Söderholm, 44, gegen Kari Jalonen, 62 Jahre alt. Schüler gegen Lehrer. Am Donnerstag, 18.33 Uhr Ortszeit Helsinki, lautete das Ergebnis 1:4 (0:2, 0:1, 1:1). Deutschland hat das WM-Halbfinale verpasst.

Die Frage, ob die Tschechen auf die Deutschen vorbereitet sein würden, stellte sich nicht wirklich. "Mit Kari warst du immer vorbereitet", sagte Söderholm, "zu hundert Prozent." Unter Jalonen wurde der Verteidiger Söderholm 2011 erstmals finnischer Meister mit seinem Heimatklub IFK Helsinki. "Erst unter ihm habe ich verstanden, was es braucht, um zu gewinnen, und warum das so ist."

Aber am Spieltag zählt die Vergangenheit nicht mehr, sondern nur noch das Hier und Jetzt: "Man sollte nicht eine Möglichkeit verpassen, nur weil man nicht vorbereitet ist." Aber kann man sich darauf vorbereiten? Nach 10:04 Minuten stand es 0:2, David Pastrnak hatte gleich im ersten Überzahlspiel für die Tschechen getroffen (3.), Roman Cervenka im zweiten (11.). Es waren, objektiv betrachtet, zwei großartig herauskombinierte Tore.

Detailansicht öffnen Drittes Überzahlspiel, dritter Treffer: Der Tscheche David Krejci (Mitte) überwindet die deutsche Abwehr in Helsinki. (Foto: ActionPictures/Imago)

Auch Söderholm hatte sein Team selbstverständlich vorbereitet, auf die Mentalität des Gegners eingestellt, auf dessen läuferische Stärke und Taktik. Schwierig genug. Denn die Tschechen spielten eine launische Gruppenphase, mit Siegen gegen Norwegen und Lettland, Niederlagen gegen Finnland und Schweden, einem lebenswichtigen 1:0 gegen die USA und dem blamablen 1:2 gegen Österreich, der ersten WM-Niederlage überhaupt gegen das Nachbarland.

Jalonens Team ist eine bunte Mischung aus neun NHL-Profis und Spielern aus ganz Europa. Kapitän Cervenka bildet mit David Krejci und Pastrnak, der 40 Saisontore in der NHL für die Boston Bruins erzielt hat, eine fantastische erste Reihe, unberechenbar wie das gesamte Team. Und kommt es nicht darauf an? "Wenn du heute Erfolg haben willst, brauchst du Mannschaftsspiel", lautet Söderholms Credo. Es ist die finnische Eishockey-Lehre, die Lehre seines Meisters Kari Jalonen.

Nach zehn Minuten hieß es: Tschechien sieben Torschüsse. Deutschland: null.

Wenn zwei Trainer sich so gut kennen, besteht die Möglichkeit, dass sie ein Schach-Spiel auf Eis inszenieren. "Aber ich habe das Gefühl, dass es nicht so kommen wird", sagte Söderholm. Auch nicht so wie 2019, als sich Deutschland und Tschechien zum letzten Mal bei einer WM begegneten, ebenfalls im Viertelfinale, und die Deutschen 1:5 unterlagen. "Da waren wir eigentlich sehr gut im Spiel, haben aber nach dem 1:3 den Faden verloren", erinnerte sich Söderholm. "Wir waren übermotiviert und wollten zu schnell das Spiel ausgleichen." Heute wüsste sein Team, dass es "Momente im Spiel gibt, in denen du Ruhe brauchst, wann es brennt und wann nicht." Nun mussten sie zeigen, wie ruhig sie bleiben können. Denn es brannte lichterloh.

Es dauerte bis zur 17. Minute, bis die Deutschen zum ersten Mal konstruktiv vors tschechische Tor kamen. Vejmelka parierte gegen Stefan Loibl. Lukas Reichel, dessen Onkel Robert 1998 mit Tschechien Olympiasieger wurde, klopfte zwei Mal bei Vejmelka an. Aber der Schlussmann hielt die Tür zu. Pause. Neu konzentrieren.

Das Spiel beherrschten auch im zweiten Drittel zunächst die Tschechen. Sie ließen die Scheibe und den Gegner laufen und schnürten die Deutschen minutenlang in deren Drittel ein. Der eine oder andere hätte sich wohl einen E-Scooter gewünscht, um endlich zum Wechseln auf die Bank fahren zu können.

Ein Powerplay mit noch wackeligen Knien blieb ungenutzt, dafür zeigten die Tschechen, wie es geht. Drittes Überzahlspiel, drittes Tor, 0:3 (33.) aus deutscher Sicht. Jeder aus der ersten tschechischen Angriffsreihe hatte nun mal getroffen. Effizienz: hundert Prozent. Und als die Deutschen jubelten, da hatte der Puck von Marcel Noebels zwar die Latte, nicht aber das Tornetz berührt (36.). Geduld. Noch waren ja 20 Minuten Zeit.

Allerdings schwand mit jeder weiteren Minute der Glaube daran, diese Partie noch drehen zu können. Irgendetwas musste passieren. Als Söderholm eine Auszeit nahm und Grubauer neun Minuten vor dem Spielende zum ersten Mal vom Eis holte, um mit sechs Mann ein Powerplay aufziehen zu können, war das ein Zeichen: alles oder nichts jetzt, jede Geduld geht mal zur Neige.

Moritz Seider traf tatsächlich zum 1:3 (54.), Grubauer - nun wieder zwischen den Pfosten - rettete wenig später spektakulär, Reichel traf noch einmal die Latte (57.), es war auch Pech dabei. Doch die Deutschen entwickelten über 60 Minuten zu wenig Gefahr und Überzeugungskraft, um clevere Tschechen ernsthaft zu beunruhigen. Jiri Smejkal machte mit dem 1:4 (59.) ins leere Tor die letzte Hoffnung zunichte. Es war nur dieses eine Spiel. Und nun war es verloren.