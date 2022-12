Kommentar von Thomas Kistner

Ein Beben rüttelt am deutschen Fußball, erschüttert sind alle Bereiche. Die Ursache liegt in der Tektonik der jüngsten Skandaljahre. Sportlicher Stillstand ging einher mit mysteriösen Beratern, Intrigen und Finanzkniffen beim Deutschen Fußball-Bund, die die Strafbehörden aufschreckten. Jetzt stürzen tragende Pfeiler ein: Blackouts und politische Blamagen für den DFB auf der WM-Bühne in Katar, zu Hause kippen die Finanzen des Verbands. Und auch die Fußball-Liga DFL meldet Korrekturbedarf. Ganz oben, an der Spitze.