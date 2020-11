Von Carsten Scheele

Sehr spät am Abend hat Bastian Schweinsteiger in der ARD noch seine Elf aufgemalt, die der Weltmeister von 2014 gerne zur anstehenden Europameisterschaft schicken würde. Da waren einige überraschende Dinge dabei, Manuel Neuer im Tor, muss man erst mal drauf kommen. Zwei Namen tauchten jedoch tatsächlich auf, die länger nicht mehr in einer DFB-Elf heimisch waren. In der Innenverteidigung stand der Name von Jérôme Boateng, 32, etwas weiter vorne jener von Thomas Müller, 31.

Die Debatte darüber, ob nach einem hochnotpeinlichen Nullsechs gegen den alten Nemesis Spanien die Personalentscheidungen der vergangenen anderthalb Jahre in Frage gestellt werden, hat etwas Reflexhaftes. Doch sie ist da. Bundestrainer Joachim Löw hatte sich im März 2019 in einem überraschenden Schritt dazu entschieden, drei seiner Rio-Weltmeister nicht mehr zu nominieren, und auch in den Folgemonaten stets nachdrücklich zu seinem Entschluss gestanden, wer auch immer ihn danach fragte, ob es nicht doch besser wäre, wenn ...

"Der Bundestrainer und sein Team haben eine Meinung dazu, ich persönlich habe leider eine andere", sagte Schweinsteiger am Dienstagabend, als die Eindrücke des 0:6 noch ganz frisch waren: "Solche Spieler wie Jérôme Boateng und Thomas Müller haben das Triple gewonnen mit der besten Mannschaft in Europa. Die spielen da in der ersten Elf und haben Qualität, sind deutsche Spieler. Warum nicht für die Nationalmannschaft?"

Der dritte Name, den Schweinsteiger interessanterweise nicht erwähnte, der aber ebenso zur Debatte gehört, ist jener von Mats Hummels, 31. Auch er befand sich selbst im März 2019 noch zu jung zum Aufhören, und hat Löw in einigen sehr guten Spielen für Borussia Dortmund gezeigt, dass er mindestens noch mithalten kann.

Ein Müller ist immer gut fürs Binnenklima

In der Nacht nach der höchsten DFB-Niederlage seit 1931 haben sich einige Menschen gemeldet, von denen man es gewohnt ist, dass sie sich in einer Nacht nach einem Debakel zu Wort melden. Lothar Matthäus hat es getan, Mesut Özil hat sich via Twitter geäußert, andere Verdächtige führen vermutlich gerade die entsprechenden Interviews. Der Tenor ist schon jetzt einhellig: Mit Boateng oder Hummels in der Abwehr wären solch schlimme 90 Minuten wie in Sevilla nicht passiert. Mit Boateng oder Hummels hätte man wenigstens ein 0:3 anstandshalber über die Zeit gebracht. Selbst schuld, wer den international unerfahrenen Robin Koch gegen solch furiose Spanier in der Innenverteidigung in die Hauptverantwortung stellt.

Nun ist Löw immer noch eher unverdächtig, einst gefasste Entschlüsse in einer Notlage zu revidieren. Er will Spieler wie den talentierten Koch zu verlässlichen Größen für die Zukunft aufbauen, auch ist nicht gesichert, dass die Elf mit einem der drei Weltmeister sofort besser dagestanden hätte. Alle drei erlebten die Vorrundenspiele der WM 2018 in zentraler Rolle auf dem Platz, das 0:1 gegen Mexiko, das 2:1 gegen Schweden, das 0:2 gegen Südkorea. Auch im anschließenden Herbst das ebenfalls kritikträchtige 0:3 in Amsterdam gegen die Niederlande, als die Meinung herrschte, dass es so wirklich nicht weitergehen könne.