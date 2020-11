Kommentar von Philipp Selldorf

Am darauffolgenden Morgen war der Spielstand immer noch derselbe, und das war einerseits beinahe erfreulich, weil es einen nicht gewundert hätte, wenn über Nacht weitere lächerlich einfache Gegentore hinzugekommen wären. Andererseits war es nach wie vor unglaublich, dass eine deutsche Fußball-Nationalmannschaft tatsächlich 0:6 verloren hatte. 0:6, das ist ein Resultat, das in der Bundesliga in den besten Familien vorkommen kann - aber nicht bei der Nationalelf. In Sevilla hat sie am Dienstagabend einen historischen Meilenstein gesetzt. Erinnerungen an ähnlich drastische Niederlagen waren bisher das Privileg von 100-Jährigen, der Bundestrainer hieß damals im Mai 1931 Reichstrainer und trug den Namen Otto Nerz.

Wie lange Joachim Löw noch den Titel Bundestrainer trägt, das wird jetzt das Thema der kommenden Stunden und Tage sein. Binnen 90 Minuten ist der Eindruck entstanden, als sei die DFB-Auswahl ein dringender Notfall, der sofort nach externer Erster Hilfe verlangt, weil der in Ehren ergraute Hausarzt überfordert zu sein scheint. Dass auf einmal so ein akuter Ernstfall eintreten könnte, das hatte vor dem Spiel in Sevilla niemand vorausgesehen.

Löw stand nach zuletzt etwas besseren Auftritten mit etwas besseren Ergebnissen wieder recht komfortabel da. Längst nicht mehr als die souveräne Instanz, die er mal war, aber auch nicht mehr so umstritten wie im vorigen Jahr. In der jüngeren Vergangenheit gab er zu erkennen, es allen Kritikern und Skeptikern noch mal zeigen zu wollen. Die Versicherung von DFB-Direktor Oliver Bierhoff im Interview mit der FAZ, Löw bis einschließlich der Europameisterschaft zu unterstützen, eröffnete zwar einen tückischen Raum zur Interpretation - Nur bis zur EM? Und dann? -, sie war aber nicht als Drohung an Löw gerichtet, sondern als Botschaft fürs Publikum gedacht.

Bierhoff wollte zu verstehen geben, dass beim DFB ebenso wie im realen Ligafußball die Leistung entscheidet und nicht die Rücksicht auf alte Verdienste. In seiner Aussage steckte nicht der Versuch eines hinterrücks verabreichten Dolchstoßes, im Grunde hatte er bloß eine Allerweltsäußerung getätigt: Schlechte Ergebnisse stellen die Weiterbeschäftigung des Cheftrainers in Frage - so ist der Profisport.

Löw coacht nun auch gegen ein Heer der Kritiker an

Das 0:6 in Spanien hat diesen Prozess schlagartig aktiviert und Bierhoff somit unfreiwillig zum Zeugen der Anklage gemacht. Der DFB-Manager hat in Sevilla nicht nach Art der Bundesligakollegen gesagt, man müsse jetzt in den Gremien übers weitere Vorgehen beraten, stattdessen hat er glaubhaft sein "absolutes Vertrauen" in den Trainer zu Protokoll gegeben, doch trotz all der Erfahrung im Fußball hat er in diesem Moment keine Ahnung davon gehabt, was die Niederlage bedeutet und welche Dynamik ihre Wirkung haben wird. Das 0:6 ist mehr als ein Zwischenfall, es lässt sich nicht isoliert als einmaliges Missgeschick betrachten. Dabei geht es dann auch nicht mehr darum, was der Trainer zum Desaster beigetragen hat, sondern um die Verantwortung, die er dafür trägt.

Es gab plausible Gründe dafür, dass Löw nach dem durchaus unehrenhaften Aus bei der WM in Russland seine Arbeit fortsetzen durfte. Es hätte allerdings auch genügend seriöse Argumente für seine Ablösung gegeben. Obenan standen dabei weniger die fachlichen Bewertungen der Trainerarbeit als ein Empfinden: Die Zeit miteinander war lang genug. Im Publikum breitete sich das Gefühl von Überdruss aus. Nun sind zwei weitere Jahre vergangen, in der Löw zunehmend eigenbrötlerisch und auf manchmal entfremdete Art das Nationalteam geführt hat, und niemand würde behaupten, dass sich in der Szene neue Begeisterung für ihn gebildet hätte.

Löw müsste, sollte er tatsächlich im Amt bleiben, künftig nicht nur gegen den Gegner auf dem Platz coachen, sondern auch gegen ein laut vernehmliches Heer von Kritikern, das bei jeder Gelegenheit seine letzten Tage zählt. Man wird ihm vorhalten, dass er Hummels, Boateng und Müller nicht beruft, und man würde es ihm vorhalten, wenn er sie wieder beriefe. Seine Spieler werden es spüren, das Vertrauen in seine Trainerkunst wird erodieren. Es sind die logischen Phänomene, die Bierhoff und die Verantwortlichen beim DFB jetzt lesen und verstehen müssen. Noch haben sie Zeit, um vor dem Start ins EM-Jahr zu handeln.