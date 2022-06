Hansi Flick (Bundestrainer): "Wir haben ein tolles Spiel gezeigt und haben uns leider nicht belohnt. Vielleicht hätten wir noch eins nachlegen können. Man muss einfach sehen, dass wir gegen England gespielt haben, eine Top-Mannschaft. Die Art und Weise, wie wir Fußball gespielt haben, ist genau das, was wir wollen. Mutig zu sein, den Gegner unter Druck setzen, das ist genau das, was wir wollen."

Gareth Southgate (Nationaltrainer England): "Es war ein Spiel auf hohem Niveau, eine große Herausforderung. Wir haben viel Charakter gezeigt, wir hatten auch genug Chancen, um uns dieses Tor zu verdienen. Ich bin zufrieden, Deutschland ist eine athletisch und taktisch starke Mannschaft."

Jonas Hofmann (Torschütze zum 1:0): "Es ist bitter, den Ausgleich noch zu klassieren. Wir haben diskutiert ob man ihn geben kann oder nicht. Das ist extrem blöd, im Nachgang noch das 1:1 zu bekommen. Ich denke, wir haben es einigermaßen gut gemacht, gute Chancen rausgespielt, waren aktiv, waren aggressiv, gut in den Zweikämpfen. Das Anlaufen war in der ersten Halbzeit teilweise nicht ganz so, wie wir es uns vorgestellt haben. Roundabout würde ich trotzdem sagen, war es ein gutes Spiel."

Ilkay Gündogan: "Ich glaube, wir haben richtig viel Bewegung gehabt im Spiel, waren sehr aktiv, haben den Ball gut laufen lassen, uns Torchancen rausgespielt. Dass man die Engländer nicht zu 100 Prozent ausschalten kann, ist normal. Trotzdem glaube ich, dass wir über 90 Minuten die überlegene Mannschaft waren und das Spiel hätten gewinnen müssen. Ehrlicherweise überwiegt die Enttäuschung, dass man so spät und durch einen Elfmeter den Ausgleich kassiert. Wir hatten Chancen, ein zweites oder sogar drittes Tor zu machen, das haben wir leider verpasst. Bei einem so knappem Spielstand kann es immer passieren, dass hinten einer durchrutscht. Wir wollen versuchen, es im nächsten Spiel besser zu machen. Wenn man an die Spitze zurück will, darf uns das nicht passieren. Das ist ein Lernprozess auch für uns."

Thomas Müller: "Vom Gefühl her haben wir ein gutes Spiel gemacht. Wir hatten eine gute Körpersprache, gute Szenen, eine gute Intensität. England ist keine Laufkundschaft, sie haben gute Spieler in ihren Reihen. Wir müssen das jetzt irgendwie verdauen, das 1:1 in der 88. Minute. Ich glaube, wir wären der verdiente Sieger gewesen, so fühlt es sich an. Das hat eine bittere Note, ein Dreier hätte uns gut getan. Es geht aber auch um das Gefühl, das man aufbaut. Im Vergleich zum Italien-Spiel war das schon eine gute Leistung gegen einen auch noch mal favorisierteren Gegner. Ich glaube, man hat gesehen, wozu wir in der Lage sind. Konstanz und Ergebnis müssen sich dann auch nochmal dazu gesellen, damit man von einem runden Abend sprechen kann. (...) Jetzt gilt es, das in vier Tagen wieder abzurufen. Wir haben heute gezeigt, wozu wir in der Lage sind. Konstanz und Ergebnis gehören dazu, um wirklich eine Spitzenmannschaft zu sein und es nicht nur phasenweise abzurufen."

Manuel Neuer: "Ich denke, dass wir komplett die Kontrolle gehabt haben. Wir haben das Spiel hier dominiert. Natürlich bekommst du gegen eine Mannschaft wie England, die offensivstarke Spieler hat, auch Chancen. Grundsätzlich waren wir die bessere Mannschaft, haben das Spiel dominiert und kontrolliert. Es ist schade, dass wir das Spiel nicht mit dem 1:0 zu Ende gebracht und uns dafür belohnt haben."