SZ Plus Abschied von Fußballer Chiellini : Holzer mit Herz und Hirn

Giorgio Chiellini beendet an diesem Abend seine Karriere als Internationaler in der "Finalissima" Italiens gegen Argentinien in Wembley. Der Notverband am Kopf war das Accessoire, an dem man ihn erkannte - seine eigentliche Trophäe.