Interview von Anna Dreher

Im Halbfinale der Champions League treffen die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg an diesem Freitag auf eine alte Bekannte: Ana Maria Crnogorcevic, mit 67 Treffern Rekordtorschützin des Schweizer Nationalteams. Von 2009 bis 2018 spielte die 31-Jährige in der Bundesliga, mit dem 1. FFC Frankfurt gewann sie den DFB-Pokal und die Champions League. Danach erlebte die Außenverteidigerin bei den Portland Thorns in den USA eine ganz eigene Begeisterung für den Frauenfußball: Durchschnittlich mehr als 16 000 Zuschauer bei Heimspielen - davon träumen sie in Europa. Im Dezember 2019 wechselte sie zum FC Barcelona. In ihrer ersten Saison dort legten die Fußballerinnen so richtig mit den Titelgewinnen los. 2021 folgte das Triple, nun soll es verteidigt werden. Doch auf dem Weg dorthin muss erst mal der VfL bezwungen werden. Für das Spiel am Freitag (18.45 Uhr, Dazn) ist das Camp Nou wieder ausverkauft.

SZ: Frau Crnogorcevic, als Sie am 30. März mit Barcelona gegen Real Madrid erstmals im Camp Nou gespielt haben, sind 91 553 Zuschauer ins Stadion gekommen, so viele wie nie zuvor bei einem Frauen-Spiel. Ihre Mitspielerin Alexia Putellas sprach vom Beginn einer neuen Ära, diese Partie könne ein Vorher und ein Nachher im Frauenfußball markieren. Hat es das?

Ana Maria Crnogorcevic: Dieses Spiel ging weltweit an wirklich niemandem vorbei. Sogar aus Lateinamerika sind Leute extra angereist. Ich habe die Dimension erst später realisiert. An dem Abend selbst guckst du die Tribüne hoch und siehst all die Menschen - das war unfassbar. Und die sind einfach nicht nach Hause gegangen nach dem Schlusspfiff, sondern haben mit uns weitergefeiert. Sicherheitsleute und Fotografen, die oft im Camp Nou sind, meinten: So eine Stimmung war lange nicht mehr.

Am Freitag spielen Sie im Halbfinale gegen den VfL Wolfsburg erneut im Camp Nou, innerhalb eines Tages waren die 50 000 Tickets für Mitglieder und bald darauf auch alle restlichen vergriffen. Wie schafft Barça das?

Das ist schwierig zu sagen. Beim Viertelfinale haben wir davon profitiert, dass es ein Clásico gegen Real war, da glüht jedes Fan-Herz. Wir haben die Marketingmaschine gar nicht groß anwerfen müssen. Es gab die Mitteilung, dass wir im Camp Nou spielen, wann der Ticketverkauf startet - und dann waren alle Karten weg. Außerdem haben die Ticketpreise bei fünf Euro angefangen, das ist bezahlbar. Barça als weltbekannter Klub und das Camp Nou als historisches Stadion spielen sicher auch eine Rolle, aber es kann ja auch jeder für ein Männerspiel kommen, da musste niemand auf den Auftritt der Frauen warten.

Also ist es schon eine neue Faszination für die Fußballerinnen? Und nicht nur für Barça allgemein, meinen Sie?

Der Erfolg von 2021 hat da geholfen, das Triple hat uns überhaupt geholfen. Hätten wir keine Titel gewonnen, würden wir am Freitag bestimmt nicht erneut im Camp Nou spielen. Vergangenes Jahr mussten wir manchmal noch auf Kunstrasen trainieren. Irgendwann haben wir gesagt: Gut, dann gehen wir eben wieder nach Hause! Alexia ist da knallhart! Dann wurde auf einmal telefoniert, und wir konnten doch auf den Rasen. Wir mussten schon kämpfen, hier ist nicht alles perfekt. Aber nun haben wir einen Platz ganz für uns.

Detailansicht öffnen Rekordkulisse: Beim Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League sehen 91 553 Zuschauer im Camp Nou, wie Barcelona 5:2 gegen Real Madrid gewinnt - so viele wie noch bei keinem Frauenspiel zuvor. (Foto: Bagu Blanco/Pressinphoto/Imago)

Und Sie haben die Unterstützung berühmter Fans: Barça-Legenden wie Carles Puyol und der heutige Männer-Trainer Xavi Hernández zum Beispiel.

Carles folgt auf Social Media allen Spielerinnen, er schreibt uns ab und an Nachrichten, guckt die Partien, sitzt auch im Stadion. Vor dem Viertelfinale gegen Real kam er zu uns ins Training. Er hat gesagt, dass wir tollen Fußball spielen, mit viel Leidenschaft, da gehe sein Herz auf.

Xavi sagte auf einer Pressekonferenz: "Es ist wunderbar, diese Mannschaft spielen zu sehen. Sie sind ein Vorbild für die Männer."

Das hilft uns in der Außenwirkung enorm, dem Frauenfußball an sich und uns als Team. Das Einzige, was ich schade finde, ist, dass daraus noch ein großes Ding gemacht wird. Eigentlich sollte das selbstverständlich sein - gegenseitiges Wahrnehmen und Anerkennen. Ich hoffe, wir kommen da irgendwann hin.

Sie könnten mit Barcelona das Triple verteidigen - auch Wolfsburg hat dieses Jahr noch alle Chancen auf die Kombination aus Meisterschaft, Pokal und Champions League. Sie kennen den Klub bestens aus Ihrer Bundesligazeit. Was erwarten Sie?

Die typisch deutsche Mentalität. Deutsche Mannschaften darfst du nie abschreiben. Mit ihrem taktischen Verständnis und ihrer Physis. Das haben wir im Halbfinale 2020 gemerkt. Wir hatten eine Chance nach der anderen, haben klar dominiert - und dann, bumm, ein VfL-Tor aus dem Nichts von Fridolina Rolfö! Wobei ich Wolfsburg zu Beginn dieser Saison nicht so stark fand.

Der Klub musste einen Umbruch bewältigen: Tommy Stroot hat als Coach mit neuem Trainerteam einen Kader übernommen, der durch Wechsel ganz neu gemischt war. Und Ewa Pajor, eine wichtige Stürmerin, war lange verletzt.

Sie haben sich dann ja auch gesteigert und zuletzt wieder sehr gut verkauft. Gerade bei Kontern sind die Wolfsburgerinnen gefährlich. Ich bin aber überzeugt davon, dass wir fußballerisch, als Mannschaft und individuell klar besser sind. Alles hängt von uns ab.

Detailansicht öffnen Alte Bekannte: Ana Maria Crnogorcevic hat neun Jahre in der Bundesliga gespielt, die meiste Zeit davon beim 1. FFC Frankfurt. Den VfL Wolfsburg um Alexandra Popp (rechts) kennt sie also bestens. (Foto: Annegret Hilse/Imago)

Der Spielstil der Barça-Frauen fügt sich ganz in das Leitbild des Klubs ein: ein 4-3-3-System, alles auf Ballbesitz ausgerichtet. Das ist nichts Neues, und doch wirkt es auch bei Ihnen wie das Erfolgsrezept. Oder haben die Fußballerinnen noch eine geheime Zutat beigemischt?

Dieses System ist eben einzigartig. Die anderen Mannschaften können sich das zwar genau anschauen, aber nachmachen oder aufhalten ist schwierig. Bei uns kommt hinzu, dass körperliche Defizite aufgeholt wurden. Barça war technisch schon früher gut, aber nach einer Stunde platt. Beim 1:4 im Champions-League-Finale 2019 gegen Olympique Lyon hat das Team kein Land gesehen - und in den Jahren vorher nicht viel gewonnen. Die Spielerinnen haben daraufhin gesagt: Wir wollen mehr, länger und härter trainieren. Das Ergebnis sieht man jetzt. Es ist unglaublich schwer, ein Team zu schlagen, das technisch so versiert und dazu topfit ist.

Sie haben das Pokalhalbfinale erreicht und den Super-Cup gewonnen, wie auch vorzeitig die Primera División - mit aktuell 22 Punkten Vorsprung, bei einer Bilanz von 146:8 Toren.

Wir haben uns vergangenes Jahr in einen Flow gespielt und auch durch die Corona-Einschränkungen einen coolen Teamspirit aufgebaut. Die Mannschaft wurde super zusammengestellt, wir haben viel individuelle Klasse. Das ganze Puzzle passt zusammen.

Viele Ihrer Kolleginnen spielen schon lange zusammen.

Das kommt hinzu. Herzstück ist für mich unser zentrales Mittelfeld. Patri Guijarro, Alexia Putellas, Aitana Bonmatí - so was habe ich noch nie gesehen. Patri geht dabei für mich immer unter, niemand redet wirklich über sie, aber mit ihr steht und fällt unser ganzes Spiel. Ich glaube, ich habe noch nie so einen guten Sechser gesehen.

Sie kamen im Dezember 2019 aus den USA, wo vor allem die Athletik den Spielstil prägt. Wie schwer fiel Ihnen die Umstellung?

Ich musste mich schon umgewöhnen. Aber ich bin polyvalent und bringe Spielverständnis mit. Als Außenverteidigerin oder auf den Flügeln oder als Stürmerin bin ich sehr gut dabei. Im Zentrum könnte ich hier aber nie spielen, technisch bin ich nicht auf dem Niveau wie die anderen. Am ersten Tag hat mir Alexia gesagt: "Fühl dich frei, mach, was du willst. Die einzige Regel, die wir haben, ist: Kümmere dich um den Ball." In anderen Vereinen gibt es oft genaueste Vorgaben. Hier musst du dafür über sehr viel Fußballverständnis verfügen, Räume sehen und genau erkennen, was die anderen machen - dann hast du jede Freiheit.

Detailansicht öffnen Mit 67 Toren ist Ana Maria Crnogorcevic bereits Rekordtorschützin des Schweizer Nationalteams. Mit 133 Länderspielen fehlen ihr zudem noch wenige, bis sie die bereits zurückgetretene Lara Dickenmann (135) überholt hat. (Foto: Maurizio Borsari/Aflosport/Imago)

Sie haben 2015 mit Frankfurt die Champions League gewonnen. Wie viel ist seit damals passiert, wenn Sie diesen Erfolg mit Ihrem zweiten Europacup-Sieg vergleichen?

Zu meiner Zeit beim FFC haben wir auf der städtischen Anlage trainiert mit einem entsprechenden Rasen. Alles war damals weniger professionell. Wir hatten zum Beispiel keinen Zeugwart. Wir wurden Champions-League-Sieger, aber es hat sich nicht viel verändert: Ich habe meine Tasche selbst gepackt und meine Sachen selbst gewaschen. Zum Finale damals sind wir mit dem Bus gefahren, sechs Stunden. Mit Barça ging es 2021 per Charter-Flieger und einem großen Betreuerstab aus Analysten, Physiotherapeuten, Ärzten usw. nach Göteborg.

Und jetzt wäscht wahrscheinlich keine mehr ihre Trikots selbst.

Nein, das ist vorbei, zumindest bei Barça. Aber ich sage mal: Der ein oder anderen würde es guttun, wenn sie sich um mehr kümmern müsste - uns hat es jedenfalls nicht geschadet. Wobei ein professionelleres Umfeld es einem natürlich einfacher macht, sich auf den Sport zu konzentrieren. Und da wollen wir ja alle hin: Die Bedingungen und das Niveau in den Ligen sollen sich stetig verbessern, damit alles enger zusammenrückt.

Zu den Liga-Heimspielen bei Barça kommen im Schnitt 2000 Zuschauer, in der Bundesliga hat Eintracht Frankfurt mit etwa 1200 die meisten. Schaffen europäische Frauenteams irgendwann regelmäßig ähnliche Publikumszahlen wie die Männer?

Das ist schwierig. Wir spielen hier ja oft am Samstag um zwölf Uhr oder auswärts an einem Mittwochnachmittag. Die Leute arbeiten doch, wer nimmt sich da extra frei? Mit der Schweizer Nationalmannschaft ist es das Gleiche. Da kann vieles besser gemacht werden. Immerhin werden die Spiele regelmäßiger im Fernsehen gezeigt. Dass Dazn die Champions League überträgt, hat viel verändert, das brauchen wir. Sichtbarkeit ist das A und O. Dazu sollten besondere Spiele in große Stadien gelegt werden. Es hat sich ja gezeigt, dass die Nachfrage groß ist - wie im Camp Nou.