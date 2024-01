Borussia Dortmunds Trainer Edin Terzic hat zurzeit einen witzigen Spruch im Repertoire. Wenn seine Fußballer mitspielen, kann er den Spruch noch wochenlang zum Besten geben. Nach zwei Siegen im neuen Jahr in Darmstadt und Köln sagte Terzic am Sonntag vor dem Heimspiel gegen den VfL Bochum: "Es gibt etwas Besseres als zwei Siege in Folge: drei Siege in Folge." Anschließend gewannen die Dortmunder durch drei Treffer von Niclas Füllkrug mit 3:1, woraufhin Terzic mit Blick auf das Spiel am nächsten Freitag in Heidenheim sagte: "Es gibt etwas Besseres als drei Siege in Folge: vier Siege in Folge."

Vier Siege, fünf Siege, sechs Siege - es ist nicht ausgeschlossen, dass die Dortmunder Fußballer diesen Treppenwitz in Heidenheim, gegen Freiburg und in Wolfsburg zu einem Serienlacher machen. Des Trainers Hunger auf eine Siegesserie kommt nicht von ungefähr: Es ist nur ein Jahr her, dass Terzics BVB nach einer weitgehend enttäuschenden Hinrunde aus der Winter-Pause kam und acht Bundesligaspiele in Serie gewann. Von Ende Januar bis Anfang März 2023 holten die Dortmunder damals neun Punkte auf den Tabellenführer Bayern München auf, und wie man inzwischen weiß, wurden sie am Ende jener vergangenen Saison nur des schlechteren Torverhältnisses wegen ganz knapp nicht deutscher Meister.

Mit dem Meistertitel beschäftigen sich die Dortmunder nach ihren derzeitigen drei Siegen in Serie allerdings nicht ernsthaft, weil zu diesem Zwecke nämlich vermutlich erforderlich wäre, dass Terzic Mitte Mai vor dem finalen Spieltag sagen können müsste: "Es gibt etwas Besseres als 17 Siege in Folge: 18 Siege in Folge." Doch damit rechnen in Dortmund nicht einmal unverbesserliche Optimisten.

Beim BVB sind sie nach dem Sieg gegen Bochum schon froh, dass ihre Mannschaft erstmals nach zwei Monaten wieder auf dem vierten Tabellenplatz steht. Mindestens dieser wäre am Saisonende erforderlich, um sich erneut für die lukrative Champions League zu qualifizieren. "Wir müssen in die Champions League kommen", sagte am Sonntag unmissverständlich der BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl. Alles andere wäre eine bittere Enttäuschung. Acht Jahre nacheinander hat sich Dortmund zuletzt für die Königsklasse qualifiziert, aber es gibt, frei nach Terzic, natürlich etwas Besseres als acht Qualifikationen in Folge: neun Qualifikationen in Folge.

Selbst nach den jüngst gewonnenen neun Punkten aus drei Spielen beträgt Dortmunds Rückstand auf den Tabellenführer Bayer Leverkusen noch immer 13 Zähler sowie auf den Tabellenzweiten Bayern München elf Punkte. Auf die Champions-League-Qualifikationskonkurrenten VfB Stuttgart und RB Leipzig hingegen haben die Borussen binnen drei Wochenenden sechs und neun Punkte gut gemacht. Die Leipziger (drei Niederlagen in Serie) haben sie am Sonntagabend sogar überholt.

Detailansicht öffnen "Es war kein überragendes Spiel, es war kein perfektes Spiel", sagt BVB-Trainer Edin Terzic über den Sieg am Sonntag. (Foto: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

Nun ist die Frage, was ein 3:0-Sieg in Darmstadt, ein 4:0-Sieg in Köln und ein 3:1-Sieg gegen Bochum über die neun Punkte hinaus perspektivisch wert sind. "Es war kein überragendes Spiel, es war kein perfektes Spiel", sagte Terzic über den Sieg am Sonntag. "Wir müssen uns noch steigern, das wissen wir", sagte der Mittelfeldspieler Marcel Sabitzer. Aber aus dem Dreifach-Torschützen Füllkrug sprachen verständlicherweise die Endorphine, als er sagte: "Ich will mich an negativen Gedanken gar nicht aufhängen, ich finde, wir sollten auf die positiven Dinge schauen: nach unseren Problemen am Ende der Hinrunde bin ich momentan sehr einverstanden damit, dass wir uns mit Siegen das Selbstvertrauen zurückholen."

Es bedurfte zweier Elfmeter, mit denen Füllkrug in der 6. und der 91. Minute den 1:0-Auftakt und den 3:1-Schlusspunkt setzte. Dazwischen brachte er seine Dortmunder mit dem 2:1 per Kopf (72.) zurück auf jene Siegerstraße, die sie nach einem Eigentor durch Nico Schlotterbeck (1:1/45.) vorübergehend verlassen hatten. Für Füllkrug waren es binnen fünfeinhalb Jahren die verwandelten Elfmeter Nummer 14 und 15 in Serie, und es war der dritte Bundesliga-Dreierpack seiner Karriere.

Füllkrug hat sein Trefferkonto in dieser Saison damit auf neun erhöht und wurde nach dem Spiel keck gefragt, ob diese drei Treffer gegen Bochum auch eine Antwort auf den Dreierpack des Stuttgarters Deniz Undav tags zuvor gewesen seien - im Fernduell um eine Stürmer-Nominierung für die Heim-Europameisterschaft im Sommer. Aber über diese Provokation konnte Füllkrug nicht lachen. "Ich habe in der Nationalmannschaft in dreizehn Spielen zehn Tore gemacht und zwei Vorlagen", antwortete er sehr ernst und fast ein wenig beleidigt, "ich weiß nicht, wonach man da sucht. Nach jemandem, der in 13 Spielen 25 Tore macht? Den findet man nicht in Deutschland."

Und so schießt Füllkrug nicht nur seine Dortmunder fürs Erste zurück in die Champions-League-Zone, sondern weckt mit jedem Treffer auch ein bisschen deutsche Zuversicht für die EM. "Wir sind noch nicht am Limit, aber wir sind auf dem richtigen Weg", sagte er - doch das bezog er ausschließlich auf Borussia Dortmund. Über die Chancen der Nationalmannschaft im Sommer äußerte sich Füllkrug am Sonntag nicht.