Von Javier Cáceres

Carlo Ancelotti, 64, tritt sein letztes Vertragsjahr bei Real Madrid als sogenannte "lahme Ente" an, wie US-Präsidenten in ihrem letzten Amtsjahr genannt werden. Der Präsident des brasilianischen Verbandes CBF, Ednaldo Rodrigues, bestätigte dem TV-Sender Globo, dass der frühere Bayern-Trainer Brasiliens Fußball-Nationalteam bei der Copa América 2024 anführen solle. Bis dahin werde der ehemalige brasilianische Nationalspieler Fernando Diniz, 49, seine derzeitige Tätigkeit als Coach des Erstligisten Fluminense aus Rio de Janeiro mit dem Nationaltrainer-Job kombinieren und bei den ab September anstehenden WM-Qualifikationsspielen auf der Bank der Seleção sitzen. "Wir bezeichnen Diniz nicht als Interimscoach, er ist der Nationaltrainer", betonte Verbandschef Rodrigues.

Die Gerüchte über eine bevorstehende Verpflichtung Ancelottis kursieren schon länger. Nach Angaben der spanischen Sportzeitung Marca war Real Madrid über die langfristigen Wechselpläne Ancelottis laufend informiert. Sie würden daher auch nichts an der grundsätzlichen Bereitschaft ändern, das letzte Vertragsjahr mit dem Italiener wie geplant mit Leben zu füllen. Unabhängig davon werde einmal mehr "der Fußball sein Urteil darüber sprechen, was auf der Trainerbank von Real Madrid passiert", schrieb Marca. Die Logik gebiete, dass "der Kopf von Ancelotti in Gefahr geraten könnte, wenn es zu zwei oder drei schlechten Resultaten kommen sollte". Auf der anderen Seite wolle bei Real Madrid aber niemand das gegenteilige Szenario ausschließen: das Angebot einer neuerlichen Vertragsverlängerung an Ancelotti, sollte der spanische Rekordmeister unter dem viermaligen Champions-League-Sieger eine triumphale Saison hinlegen.

Sollte Ancelotti seine offenbar getätigte mündliche Zusage an die Brasilianer einhalten und 2024 nach Südamerika wechseln, würde er zum ersten ausländischen Seleção-Trainer seit den 1960er Jahren werden - ein Kulturbruch. Zuletzt war die Nationalmannschaft von U20-Trainer Ramon Menezes betreut worden. Die Ernennung von Diniz als Übergangscoach gilt in Brasilien als überraschend. Weder fußballerisch noch in Fragen der Menschenführung weist sein Stil Ähnlichkeiten mit Ancelotti auf.