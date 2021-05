Von Thomas Hürner, Johannes Kirchmeier, Cornelius Pollmer und Markus Schäflein

Wie das Ganze ausgehen wird, ist klar: mit zwei Gewinnern, deren Träume wahr werden; mit einem Dritten, der noch hoffen darf - und mit einem Verlierer, der in die Röhre schaut. Nie war der Aufstiegskampf in der dritten Fußball-Liga so spannend wie diesmal. Vor dem vorletzten Spieltag belegen zwei Traditionsklubs aus dem Osten, Dresden und Rostock, die Plätze eins und zwei, die direkt in die zweite Liga führen. Hauchzart dahinter, beide punktgleich und beide aus Oberbayern: die Verfolger 1860 München und Ingolstadt, die am letzten Spieltag ein direktes Derbyduell austragen; dabei geht es dann auch um den Relegationsplatz drei. Zur aktuellen Lage beim Quartett der Aufstiegswilligen ein SZ-Barometer: