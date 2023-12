Zwei dürre Zeilen genügten den Basketballer des FC Bayern München am Samstag, um eine weitreichende Entscheidung im bayerischen Winterchaos zu verkünden: "Unser Topspiel in Berlin wird verschoben, da eine rechtzeitige und sichere Anreise aufgrund der Witterungsverhältnisse nicht gewährleistet ist. Dies entschied die BBL in Absprache mit beiden Klubs." Das Spitzenspiel der Bundesliga ist also abgesagt, obwohl beide Mannschaften gar nicht so spitze sind, sowohl die Berliner als auch die Bayern haben bereits dreimal verloren, stehen auf den Rängen fünf und sechs in der Basketball-Bundesliga. Das war wohl eine konzertierte Aktion mit den hauseigenen Fußballern, die schon ihr Samstagsheimspiel gegen Union Berlin absagten. Mächtige Eiszapfen und Schneebretter hätten vom oberen Rand der Arena in Fröttmaning auf die Zuschauer fallen können, die sich ohnehin erst zum Stadion hätten durchschlagen müssen. Die U6? Fuhr nur bis Alte Heide statt nach Fröttmaning. Die A 99? Ziemlich dicht.