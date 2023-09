Als hätte es ein Drehbuch gegeben, trat der Weltmeister als Erster ins Rampenlicht: Johannes Thiemann drehte sich um die eigene Achse, ließ seinen Gegenspieler Paul Zipser ins Leere laufen und legte den Ball zur 2:0-Führung in den Heidelberger Korb. Wie er das zuletzt so oft in der Okinawa Arena in Japan oder der Mall of Asia in Manila bei der Basketball-WM vorgeführt hatte. Am Donnerstagabend allerdings hießen seine Gegner nicht Luka Doncic oder Anthony Edwards, die beide in der NBA zugange sind, sondern eben Zipser und Mike McGuirl, die in der Basketball-Bundesliga (BBL) für die MLP Academics Heidelberg auflaufen. Thiemann, 29, hat seine WM-Form trotz nicht vorhandener Vorbereitung mit Alba augenscheinlich in den Ligaalltag transferiert: Er zeigte mit 14 Punkten, zehn Rebounds und vier Vorlagen eine Spitzenleistung und war ein Garant für den 90:81-Sieg in der Universitätsstadt.