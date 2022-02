Von Jonas Beckenkamp

In diesen Schuss legte Sadio Mané sein ganzes Leben, das konnte jeder erkennen, der schon einmal einen stramm geschossenen Elfmeter gesehen hat. Meterlanger Anlauf, polternde Schritte, Einschlag unten links. Fast riss das Tornetz das Gehäuse um, so sehr zerrten die Kräfte dieses finalen Versuchs im Elfmeterschießen des Afrika-Cup-Endspiels an den Befestigungen. Es war das 4:2, die Entscheidung einer Begegnung, die in ihrer Zuspitzung alle Beteiligten nervlich ans Ende gebracht hatte.

Die bekanntesten Protagonisten dieses Turniers, Mané und sein Liverpooler Stürmerkumpel Mo Salah, hingen sich in den Armen. Der Ägypter schluchzte, der Senegalese tröstete. Zwei Gladiatoren des Weltfußballs, zwei Schicksale, die sich in Kameruns Hauptstadt Yaoundé auf dramatische Weise kreuzten: Der Sieger Mané, der sich von seinem Elfer-Fehlschuss in der Anfangsphase der Partie triumphal rehabilitierte. Und der Verlierer Salah, der im Nationalteam vorerst mit dem Makel des Unvollendeten leben muss.

Detailansicht öffnen Sadio Mané (re.) und Mo Salah nach dem letzten Akt dieses Afrika-Cups: Der Ägypter versank in Traurigkeit, der Senegalese zeigte sich als würdiger Gewinner. (Foto: Hassan Mohamed/dpa)

Das Finale befolgte die unansehnliche Blaupause, die dieser Afrika-Cup bis dahin gezeichnet hatte: 0:0 nach 120 Minuten, schon zum sechsten Mal in der K.-o.-Phase. Es war ein zäher Krampf, ein Gewürge mit mehr Unterbrechungen als Fußballgenießer ertragen können. "Ich bin so unfassbar stolz, das ist der beste Moment meines Lebens", fand Mané trotz allem, "dieser Sieg bedeutet mir mehr als die Champions League." Er hängte die Bedeutsamkeit sogar so hoch, dass er anderntags Bilder von sich mit dem Pokal im Bett im Netz verbreiten ließ.

Senegal gewinnt erstmals überhaupt den Afrika-Cup

Die Geschichte Manés, der drei Turniertore beisteuerte, ist bekannt: Einst hatte er sein Heimatdorf zu Fuß, in Schlabbershorts und ohne Geld Richtung Dakar verlassen, um Profi zu werden. Jetzt dachte er im Moment seiner Vollendung auch an Salah, der nach 2017 sein zweites Endspiel verlor. "Ich weiß, wie ihn das schmerzt, aber er wird das verkraften, er ist ein Champion." Sieben Mal hat Rekordsieger Ägypten den Cup bereits gewonnen, das letzte Mal 2010, damals noch ohne Salah. Für den Senegal war es der erste Triumph überhaupt.

Blickt man auf diese Veranstaltung zurück, sind die Senegalesen ein überaus verdienter Sieger. Zwar hatte die Mannschaft wie alle anderen Probleme mit dem Toreschießen, aber man präsentierte sich als gefestigte, eifrig werkelnde Einheit mit Einzelspielern von gehobener Klasse. Senegals Fußball ist geprägt von Premier-League-Könnern und anderen Europa-Legionären, viele Spieler wurden in Frankreich geboren oder verbrachten ihre ganze Karriere im Ausland.

Hinten bewährte sich Welttorhüter Édouard Mendy vom FC Chelsea auch im Finale als Rückhalt, er parierte Ägyptens dritten Versuch durch Mohanad Lasheen. In der Abwehr zeigte Bayern-Profi Bouna Sarr (abgesehen von seinem verschossenen Elfmeter im Finale) neben dem Ex-Dortmunder Abdou Diallo und Neapels Kalidou Koulibaly solides Handwerk. Im Mittelfeld organisierten Leicester-Profi Nampalys Mendy und PSG-Motor Idrissa Gueye das Geschehen und vorne brachte neben Mané auch Marseille-Stürmer Bamba Dieng punktuell Schärfe in die Offensive. Sie war in der Ausscheidungsrunde das größte Plus von Afrikas bestplatzierter Elf der Fifa-Weltrangliste (Platz 20) gegenüber dem Rumpelfußball der Konkurrenten.

Und noch ein Faktor hebt die Senegalesen ab: Während anderswo vor allem ausländische Trainer kommen und gehen wie die Launen eines Herbsttages, setzt man in Westafrika seit über sieben Jahren auf einen Mann aus der Heimat: Aliou Cissé, 45, ehemaliger Nationalspieler und Dreadlocks-Stoiker, dessen Werdegang als Assistent und Nachwuchstrainer ihn geradlinig ins Amt führte. Er hatte seine Truppe gut vorbereitet, auch aufs größtmögliche Drama.

Detailansicht öffnen Einer aus den eigenen Reihen: Trainer Aliou Cissé spielt einst selbst für den Senegal. (Foto: Sunday Alamba/dpa)

"Wir haben alle Szenarios durchgespielt: 90 Minuten, 120, Elfmeterschießen", erklärte er, "und wir waren uns immer gewiss, dass wir es ins Ziel schaffen." Den Zusammenhalt lobte auch Mané, der in der 7. Minute mit einem Foulelfmeter an Ägyptens Keeper Abou Gabal gescheitert war. "Ich war überhaupt nicht glücklich, denn sonst verwandle ich meine Strafstöße - meine Teamkollegen haben heute den Unterschied gemacht."

Das war natürlich auf sympathische Weise übertrieben, denn als es am Ende zählte, trat Mané zum Showdown erneut an. Und während Salah als fünfter Schütze gar nicht mehr zum Zug kam, besorgte Mané seinem Land den Titel mit einem Schuss, der noch lange nachhallen wird.