Griechenland, Belgien und Niederlande sind Hochrisikogebiet - aber auch vor Deutschland wird im Ausland gewarnt. Kann man also ohne Probleme verreisen? Was jetzt noch möglich ist und was Urlauber beachten sollten.

Von Eva Dignös

Das Risiko sind immer die anderen. Dass die Bundesregierung vor Reisen in Länder warnt, in denen die Zahl der Corona-Infektionen gerade besonders hoch ist, daran hat man sich gewöhnt in mehr als eineinhalb Jahren Pandemie. Jeden Freitag veröffentlicht das Robert-Koch-Institut (RKI) die aktuelle Liste, gerade erst wurden Griechenland, Belgien und die Niederlande als Hochrisikogebiet eingestuft, wer nicht geimpft oder genesen ist, muss nach der Rückkehr in Quarantäne.