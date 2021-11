Wellness und Corona:Wie sicher ist die Sauna?

Von Eva Dignös

Die Sehnsucht nach Entspannung ist groß. Die Pandemie kostet Kraft. Endlich mal abschalten zu können, wäre schön. Doch geht das überhaupt guten Gewissens angesichts in die Höhe schießender Corona-Zahlen? Und wie sicher ist es in der Sauna oder im Wellness-Bereich?

Wie hoch das Ansteckungsrisiko ist, sei schwierig zu beantworten, sagt Cornelia Lass-Flörl, Direktorin des Instituts für Hygiene und Medizinische Mikrobiologie an der Medizinischen Universität Innsbruck: "Harte epidemiologische Fakten und Daten dazu sind nicht vorhanden." Die Hitze in einer Sauna mache dem Sars-CoV-2-Virus zumindest das Überleben schwieriger. Labordaten zeigten, dass die Stabilität der Viruspartikel abnimmt, je höher die Raumtemperatur ist: "70 Grad Celsius inaktivieren das Virus innerhalb von fünf Minuten", sagt die Mikrobiologin. Auch eine hohe Luftfeuchtigkeit erschwert die Verbreitung des Virus: "Die Tröpfchen binden mehr Wasser, werden schwerer und sinken deshalb schneller zu Boden."

Dennoch bleibe auch in einer Sauna eine Mensch-zu-Mensch-Übertragung des Virus denkbar, sagt Lass-Flörl: "Eine Impfung ist dann wohl die sicherste Methode, die Sauna zu genießen." Masken seien in den Schwitzkabinen wenig praktikabel, Abstand bleibe in jedem Fall "das Gebot der Stunde".

Je nach Reiseland sind die Bedingungen, unter denen man schwitzen darf, ganz unterschiedlich

In Deutschland regelt jedes Bundesland selbst die Rahmenbedingungen für Sauna, Schwimmbad und Wellness. Bayern beispielsweise schreibt einen Mindestabstand von 1,5 Metern vor. Dampfbäder bleiben geschlossen, Saunakabinen müssen auf mindestens 60 Grad erhitzt werden, und aufs Wedeln beim Aufguss möge man verzichten, heißt es im "Rahmenkonzept für Kureinrichtungen zur Verabreichung ortsgebundener Heilmittel, Hallen- und Freibäder sowie Wellnesseinrichtungen in Thermen und Hotels". Österreich verzichtet auf Abstandsvorschriften, Südtirol empfiehlt mindestens einen Meter, außerdem misst man dort vor Wellness-Anwendungen auch mal die Körpertemperatur.

Mit der Wedel-Frage beim Aufguss befasst sich auch der Deutsche Sauna-Bund - immerhin einmal im Jahr Ausrichter der Deutschen Aufguss-Meisterschaft - in seinen aktuellen "Hinweisen zum Wedeln in öffentlichen Saunabetrieben". Empfohlen wird, das Aufguss-Ritual auf zwölf Minuten zu beschränken und auf ausreichend hohe Temperaturen zu achten. Gesprochen werden solle nach Möglichkeit nicht, während der heiße Dampf durch die Kabine wabert. An die Gäste richtet der Branchenverband außerdem den Appell: Besucher mit akuten Erkrankungen der Atemwege "sollten aus gesundheitlichen Gründen und mit Rücksicht auf die anderen Saunagäste bei starkem Husten und Schnupfen grundsätzlich öffentliche Saunabäder nicht aufsuchen".

Neben der Risikoabwägung ist für die Planung des Wellnessurlaubs zunächst einmal die Frage entscheidend, wer überhaupt noch ins Hotel hineindarf - Geimpfte, Genesene oder auch Getestete? Auch hier sind in Deutschland die Regeln von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich - und ändern sich laufend. Ganz ohne Nachweis geht es nirgends mehr, aber während man in Baden-Württemberg als Ungeimpfter mit einem negativen PCR-Test Urlaub machen darf, gilt in Unterkünften in Bayern aktuell "2 G". Auch in immer mehr öffentlichen Thermen und Saunaanlagen in Deutschland haben Ungeimpfte keinen Zutritt mehr. Kinder unter zwölf Jahren sind von den Auflagen in der Regel ausgenommen.

In Österreich dürfen nur noch Geimpfte und Genesene beherbergt werden, in Südtirol muss der Nachweis, dass man geimpft, genesen oder getestet ist, für die Nutzung der Wellness-Anlagen im Hotel vorgelegt werden. In der Schweiz wird im Hotel kein Zertifikat verlangt. Dort muss man aber, ebenso wie in Italien, eines der 3 "G" bei der Einreise vorweisen können.

Ob es unter diesen Umständen gelingt, den Kopf auf der Massagebank, bei der Ayurvedabehandlung oder im Schwitzbad frei zu bekommen? Die Sehnsucht nach Entspannung sei ganz offensichtlich da, sagt Lutz Hertel, geschäftsführender Vorsitzender des Deutschen Wellness-Verbandes: Die Hotels sind gut gebucht, auch in Day-Spas "brummt das Geschäft". Der Verband versteht sich als Verfechter eines nachhaltigen und ganzheitlichen Wellness-Gedankens: Im besten Fall halte die Erholung länger an als nur die paar Tage im Wellnesshotel. Dafür sind es, gibt Hertel zu bedenken, "gerade sicher nicht die besten Zeiten".

Ruhig vor der Buchung etwas genauer nachfragen, was das Hotel zum Infektionsschutz alles macht

Damit man sich aber während des Aufenthalts zumindest gut aufgehoben fühlt, rät er dazu, schon bei der Buchung ein bisschen genauer hinzuschauen, wie der jeweilige Betrieb mit dem Thema Corona umgeht. Wie wird über Maßnahmen zum Infektionsschutz informiert? Wird der aktuelle Stand gut sichtbar auf der Webseite präsentiert? Bekommt man auf Nachfrage alle Informationen, die man sich wünscht? Das sei ein gutes Indiz dafür, dass sich der jeweilige Betrieb verantwortungsbewusst mit den Herausforderungen der Pandemie auseinandersetze.

Einige Betriebe nutzten technische Lösungen, installierten Lüftungsanlagen, Luftreiniger oder CO₂-Sensoren, berichtet Hertel. Andere versuchten, über Zeitslots dafür zu sorgen, dass es in der Sauna nicht zu voll wird. "Es gibt durchaus Häuser, in denen mehr getan wird als notwendig", sagt Hertel und rät, vor der Buchung ruhig etwas genauer nachzufragen, wie die Bedingungen im Wunsch-Hotel konkret aussehen.

Ein Spa ganz für mich allein - auch das geht, allerdings nur mit sehr gut gefüllter Reisekasse: Vor allem Luxus-Resorts bieten Suiten mit eigenem Wellness-Bereich.

Doch neben der Erarbeitung und Umsetzung von Hygienekonzepten sieht Hertel noch eine weitere, nicht zu unterschätzende Herausforderung für die Beschäftigten: "Es muss natürlich auch kontrolliert werden, ob sich die Gäste an die Vorgaben halten. Damit steht und fällt der gesamte Betrieb." An die Maske erinnern, Abstände einfordern - für viele Mitarbeiter sei das eine ungewohnte Rolle, schließlich verstehe man sich vor allem als Gastgeber. "Aber es ist wichtig, dass sie konsequent gegen Gäste vorgehen, die sich nicht an die Spielregeln halten."