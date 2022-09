Von Georg Renöckl, Paris

Dass Paris immer Paris bleiben wird, la plus belle ville du monde, die schönste Stadt der Welt also, das hat schon Maurice Chevalier im Jahr 1939 mit trotzigem Optimismus gesungen. Und wer dieser Tage durchs historische Zentrum der Stadt spaziert, hat auch den Eindruck, dass wenigstens hier noch alles so ist wie immer. In der Rue du Temple etwa, die beim Rathaus von der Rue de Rivoli abbiegt. Dass es sich um eine der ältesten Straßen der Stadt handelt, meint man ihr angesichts ihres gepflegten Erscheinungsbildes auch anzusehen: Typische Pariser Straßenbänke mit ihren dunkelgrün gestrichenen Sitzflächen stehen herum, ein gusseiserner Brunnen spendet Trinkwasser oder Sprühnebel, alte und frisch gepflanzte Bäume spenden wohltuenden Schatten. Den Metro-Eingang ziert ein Art-déco-Kandelaber.