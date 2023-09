Größer, flexibler, teurer: Die Münchner Hotelgruppe erweitert sich um The Cloud One. Das Konzept wurde in New York erprobt. Nun holt man es nach Deutschland.

Von Eva Dignös, New York

Nein, mit dem "Motel" im Namen würde man in New York nicht punkten können, das war klar. Motels stehen in den USA tausendfach herum, flache Zweckbauten an der Landstraße, man nimmt das nächste, das am Weg liegt, parkt das Auto direkt vor der Zimmertür und hat ansonsten wenig Erwartungen. Mit der Entscheidung der deutschen Motel One Group, den Sprung nach New York zu wagen, musste auch ein neuer Name her. The Cloud One heißt das 326-Zimmer-Haus, das im Dezember 2022 im Financial District im Süden von Manhattan eröffnet wurde. Und mit dem nun ein neues Kapitel für das Unternehmen beginnen soll.