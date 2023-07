Auf der griechischen Insel Rhodos, aber auch in anderen beliebten Reiseregionen in Südeuropa wüten verheerende Brände. Können Urlauber nun stornieren? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Von Eva Dignös

Seit Samstag wurden auf Rhodos wegen großer unkontrollierter Waldbrände zahlreiche Dörfer und Hotels evakuiert. Viele Menschen - Einheimische wie Urlauber - haben nicht nur ihre Koffer zurücklassen müssen, sondern sind nun auch ohne Unterkunft, weil die Hotels und Pensionen in der Hauptsaison ausgebucht sind. Es handele sich um die "größte Evakuierungsaktion, die es jemals in Griechenland gegeben hat", teilte das Büro von Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis mit. Viele Menschen wurden in den Norden der Ferieninsel in Sicherheit gebracht.

Mittlerweile brachen auch auf den Inseln Euböa und Korfu Feuer aus. Im ganzen Land herrschten extreme Wetterbedingungen mit sehr hohen Temperaturen von bis zu 45 Grad Celsius, einer Luftfeuchtigkeit von unter 15 Prozent und starken Winden.

Aber nicht nur in Griechenland, auch in Italien und dem Balkan setzen Hitze und Unwetter Reisenden zu. Welche Rechte haben Urlauberinnen und Urlauber, die demnächst in eine der betroffenen Regionen fliegen wollen? Und was ist mit Buchungen in den kommenden Monaten? Was Reisende jetzt wissen sollten.

Wo erhalten Rhodos-Reisende und Angehörige Auskunft?

Das griechische Außenministerium hat am Flughafen der Insel Rhodos einen Hotspot eingerichtet, wo Touristen unbürokratisch eine Ausreisegenehmigung erhalten, wenn sie wegen der großen Waldbrände auf der Insel keine Ausweispapiere mehr haben. Das berichtete am Sonntag der griechische Staatssender ERT. Viele Menschen hätten vor dem Feuer flüchten müssen und unter Umständen keine Zeit mehr gehabt, ihr Hab und Gut mitzunehmen. Der Krisenstab des Zivilschutzes hat zwei Telefonnummern für ausländische Besucher eingerichtet, wenn sie Angehörige vermissen. Sie lauten +30 210 3681259 und +30 210 3681350, wie die Behörde auf Twitter mitteilte.

Kann man seinen Urlaub wegen der Hitze stornieren?

Auch wenn es rund ums Mittelmeer bei Temperaturen über der 40-Grad-Marke gerade kaum auszuhalten ist: Das Recht, wegen großer Hitze eine gebuchte Reise gegen volle oder anteilige Rückzahlung zu stornieren oder abzubrechen, haben Urlauberinnen und Urlauber nicht, erklärt der Reiserechtler Paul Degott. Im Sinne einer Mängelgewährleistung müsse man dem Reiseveranstalter sagen können, er habe irgendeinen Fehler gemacht, erläutert Degott im Gespräch mit der Deutschen Presseagentur: "Irgendwas hat nicht funktioniert, und deswegen ist die Fortsetzung oder der Antritt der Reise unzumutbar." Das werde man allein aufgrund der Wetterbedingungen aber nicht sagen können. Anders sehe es aus, wenn man zum Beispiel ein Hotel gebucht hat, für das der Veranstalter volle Klimatisierung zugesagt hat, die Klimaanlage dann aber nicht funktioniert. "Da sind wir natürlich schon massiv im Gewährleistungsbereich, und da wäre der Veranstalter in der Pflicht", erklärt Reiserechtler Degott. "Nicht deshalb, weil er für die Hitze was kann, sondern weil er für den Ausfall der Klimaanlage verantwortlich ist." Eine Reiserücktrittskostenversicherung greift in einer Hitzesituation übrigens auch nicht per se, sagt Degott. Diese decke nur plötzliche schwere Erkrankungen ab. Habe jemand beispielsweise einfach einen hohen Blutdruck und vertrage die Hitze nicht gut, sei das sicherlich keine plötzliche schwere Erkrankung. "Da muss schon vieles extrem zusammenkommen." Erst dann könne man versuchen, entstandene Stornokosten auf diesem Weg zurückzuerhalten.

Wie reagieren Reiseveranstalter?

Etwa 39 000 Urlauber sind derzeit allein als Kunden des größten deutschen Reisekonzerns, der Tui, auf Rhodos. 7800 davon seien direkt von den Waldbränden betroffen und bereits evakuiert worden, teilte der Konzern mit. Tui gab bekannt, angesichts der starken Waldbrände vorerst keine Touristen mehr nach Rhodos zu bringen. Auch der Reiseveranstalter DER Touristik hat nach eigenen Angaben bis zunächst 26. Juli Anreisen abgesagt. Die Flugverbindungen blieben aber bestehen, um Gäste zurück nach Deutschland zu fliegen, sagte Aage Dünhaupt, Leiter Kommunikation von Tui Deutschland der Deutschen Presse-Agentur. Zudem könnten viele Reisende von ihrem Flug zurücktreten. Gäste, die bis kommenden Freitag nach Rhodos gebucht seien, könnten kostenfrei stornieren oder auf ein anderes Urlaubsziel umbuchen. Der Konzern hat nach eigenen Angaben zusätzliche Tui-Mitarbeitende zur Betreuung der Gäste nach Rhodos geflogen, mehr als 300 Service-Mitarbeitende kümmerten sich um die Urlauber.

Unter welchen Voraussetzungen kann der Urlaub kostenlos storniert werden?

Reiserechtlich am besten abgesichert sind Pauschalreisende. Rauch und Asche in der Luft, Brandherde ganz in der Nähe - das sind in der Sprache des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) "unvermeidbare und außergewöhnliche Umstände", welche die Durchführung einer Pauschalreise "erheblich beeinträchtigen" und deshalb dem Reisenden das Recht geben, kostenlos von der Buchung zurückzutreten. "Unvermeidbar und außergewöhnlich sind Umstände, wenn Reisende und Reiseveranstalter sie nicht kontrollieren können. Dies ist bei Naturkatastrophen wie Vulkanausbrüchen, Waldbränden, Erd- oder Seebeben im oder in unmittelbarer Nähe des Reisegebietes der Fall", erläutert Jennifer Kaiser, Fachberaterin für Digitales und Verbraucherrecht bei der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz.

Wichtig dabei: Es kann nun nicht jeder Urlaub nach Frankreich, Portugal oder Griechenland gratis storniert werden. Die Reise muss tatsächlich konkret betroffen sein. Entscheidend ist die Lage am Ort - und nicht das persönliche Sicherheitsempfinden.

Auch der Reiseveranstalter kann im Übrigen die Reise absagen, wenn sie nicht wie geplant durchgeführt werden kann. Der Reisepreis muss dann innerhalb von 14 Tagen erstattet werden.

Was gilt für Urlauber, die schon unterwegs sind?

Urlauber, die ihre Reise schon angetreten haben, können sich ebenfalls auf das Pauschalreiserecht berufen: Sie dürfen den Vertrag kündigen und für die nicht genutzten Leistungen Erstattung verlangen. Waren An- und Abreise Bestandteil der Reise, wie es bei den meisten Pauschalurlauben der Fall ist, muss der Veranstalter auch den Rücktransport organisieren und bezahlen. Verzögert sich die Heimreise durch die Feuer, steht er für maximal drei zusätzliche Übernachtungen gerade.

Wer trotz der Beeinträchtigungen bleibt, aber beispielsweise auf bereits gebuchte Ausflüge verzichten muss oder eine geänderte Rundreise-Route in Kauf nimmt, kann versuchen, sich nach dem Urlaub einen Teil des Reisepreises erstatten lassen. Schließlich verlief der Aufenthalt nicht wie vereinbart. Man sollte sich allerdings darauf einstellen, darum möglicherweise vor Gericht streiten zu müssen.

Ist ein kostenloser Rücktritt auch möglich, wenn die Reise erst in einigen Wochen beginnt?

Niemand weiß, wie sich die Lage in den kommenden Wochen entwickelt, wann die Feuer gelöscht und welche Regionen womöglich noch betroffen sein werden - ob also auch dann noch eine "erhebliche Beeinträchtigung" vorliegt. Deshalb greift das Recht auf kostenlosen Reiserücktritt hier noch nicht. Stornieren können Urlauber natürlich, müssen dann aber mit Gebühren rechnen. Allerdings sind die Reiseveranstalter durch die Corona-Pandemie derzeit kulant wie selten zuvor und gestatten oft noch kurzfristige Umbuchungen.

Welche Rechte haben Individualreisende?

Auch Individualreisende, die Flug und Unterkunft einzeln gebucht haben, bekommen ihr Geld zurück, wenn die Leistung nicht erbracht werden kann. Wird der Flug wegen der Brände storniert, muss entweder ein Ersatz angeboten oder das Geld erstattet werden. Eine Entschädigung hingegen gibt es nicht, auch nicht bei Verspätungen infolge von Asche und Qualm: Hier darf sich die Airline auf außergewöhnliche Umstände berufen, die sie nicht beeinflussen kann.

Beim Quartier ist entscheidend, ob die Buchung auf der Basis deutschen Rechts erfolgte. Dann muss die Ferienwohnung nicht bezahlt werden, wenn sie nicht bezogen werden kann, weil sie zum Beispiel in einem Sperrgebiet liegt. Umgekehrt gilt: Ist die Unterkunft bewohn- und erreichbar, hat der Vermieter seine Schuldigkeit getan. Er kann nicht dafür verantwortlich gemacht werden, wenn am Strand der Himmel nicht blau, sondern aschegrau ist oder Sehenswürdigkeiten aufgrund der Brände nicht erreichbar sind. Wird der Vertrag direkt mit einem ausländischen Vermieter geschlossen, gilt das Recht des jeweiligen Landes.

Hilft eine Reiserücktrittskostenversicherung?

Nein, die Reiserücktrittskostenversicherung springt bei unvermeidbaren, außergewöhnlichen Umständen in der Regel nicht ein. Sie ist als Absicherung für individuelle Risiken gedacht, etwa wenn man kurz vor der Abreise erkrankt, seine Arbeit verliert oder wenn ein naher Angehöriger stirbt.