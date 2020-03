Und dann ging auch noch das Klopapier aus. Das, was Deutschlands Hamsterkäufer zu Unrecht befürchten, verschlimmerte die Lage von Urlaubern in einem All-inclusive-Hotel im ägyptischen Hurghada noch mehr. "Im Hotel haben tatsächlich Leute angefangen, Toilettenpapier zu verkaufen", berichtet June K. (Name der Redaktion bekannt). Vor dem Hotel hätten sich Dealer herumgetrieben, die nicht Drogen im Angebot hatten, "sondern Chips für zehn Euro". Offenbar habe es sich herumgesprochen, so berichtet es die deutsche Urlauberin, dass die Gäste des Hotels stundenlang, manche den ganzen Tag, auf Essen warten mussten. Denn seit Montag steht das Resort wegen eines Covid-19-Falles unter Quarantäne.

June K. und ihr Mann trafen am Sonntag ein, am Montagmorgen hieß es: Quarantäne, alle auf den Zimmern bleiben. Nur war das Hotel nun mit der Versorgung der Gäste überfordert, denn "laut Quarantäneregeln der ägyptischen Regierung dürfen nur noch wenige Mitarbeiter im Hotel arbeiten", erklärte auf Nachfrage der SZ ein Tui-Sprecher. Das reduzierte Personal hat aber ein 300 000 Quadratmeter großes Resort mit 900 Zimmern und Suiten zu betreuen. "Wir haben dem Tourismusministerium mitgeteilt, dass dies auch dem Ruf von Ägypten als Reiseland schadet", so der Tui-Sprecher.

June K. berichtet, dass sich die Pauschalurlauber in ihrer Not über die Auflage hinweggesetzt hätten, im Zimmer zu bleiben, da einige Hotelgäste weder Nahrung noch Informationen erhalten hätten. "Uns wurde mit der Polizei gedroht, aber was hätten wir machen sollen", meint die Touristin. "An der Rezeption war eine Familie mit Kindern, sie hatte am Montag bis 22 Uhr noch nichts zu essen und zu trinken erhalten." Von Hotelmitarbeitern seien keine oder widersprüchliche Aussagen gekommen, etwa dass das Resort am Donnerstag schließe und dann alle auf der Straße stünden, die noch nicht abgereist seien - eine Fehlinformation.

Selbst auf den Seiten des Auswärtigen Amtes vergrößerte eine unpräzise Textstelle die Unruhe: Dort stand, dass der Flugverkehr in Ägypten am Donnerstagmittag eingestellt werde. Dass bis Ende März weiterhin Maschinen landen dürfen, um Urlauber heimzufliegen, wurde erst Mittwochabend hinzugefügt. June K. habe deshalb auch im Konsulat angerufen, "da meinte eine Mitarbeiterin, wenn sich der Veranstalter nicht kümmere, würden wir eben in Ägypten festsitzen, sollten wir es nicht rechtzeitig hinausschaffen". Eine weitere Fehlinformation.

Und auch die Tui kritisiert June K. scharf: Der Reiseleiter vor Ort sei abgetaucht und bevor die Tui wegen Überlastung die Servicenummern stillgelegt hat, habe die Urlauberin zwar noch einen Mitarbeiter in Deutschland erreicht: "Der wollte tatsächlich wissen, ob wir Voll- oder Halbpension gebucht hatten. Wir wollten einfach überhaupt etwas zu essen."

Während Kunden anderer Veranstalter von Reiseleitern schon am Montag zweimal täglich informiert worden seien und das Hotel für einen Rückflug verlassen durften, habe die Tui Dienstagnacht über ihre App informiert, dass Mittwoch der vorgezogene Rückflug stattfinde - doch auch das war nicht korrekt, jedenfalls nicht für alle angeschriebenen Gäste.

Dies bestätigt Tui-Kunde Joachim H., der in einem anderen Hotel in Hurghada untergebracht ist: Mit 20 anderen, darunter fünf Kindern, habe er eine Stunde vergebens vor dem Hotel gewartet. Der Reiseleiter habe sie dann darüber informiert, dass sie gar nicht zurückfliegen würden und "meinte, wir könnten uns ja bei Tui in Deutschland beschweren. Er habe 800 Personen zu betreuen und sei ja schließlich schon eine Stunde früher gekommen. Mir fehlten da leider die Worte", ärgert sich der 60-Jährige. Der Tui-Sprecher entschuldigte sich für die Panne, die zu spät bemerkt worden sei.

Aktuelles zum Coronavirus - zweimal täglich per Mail Alle Meldungen zur aktuellen Coronavirus-Lage in Deutschland und weltweit sowie die wichtigsten Nachrichten des Tages - zweimal täglich mit SZ Espresso. Unser Newsletter bringt Sie morgens und abends auf den neuesten Stand. Kostenlose Anmeldung: sz.de/espresso

Auch June K. musste zurück ins Quarantänehotel, immer noch befürchtend, Ägypten auf lange Sicht nicht mehr verlassen zu können - denn ihr regulärer Rückflug geht erst am Freitagabend, also lange nach der vermeintlichen Totalsperre für Flugzeuge. Erst am Mittwochabend habe die Tui über die App kommuniziert, dass ihr Rückflug regulär stattfinde.

Sie habe Verständnis für die Lage, auch für die Quarantäneanordnungen, meint die Pauschalurlauberin. Aber mit mehr Kommunikation wäre alles ruhiger abgelaufen - nicht nur seitens des Hotels, "gerade von der großen Tui hätten wir uns mehr erwartet". Die vergangenen Tage seien eine Katastrophe gewesen, "nur Hektik und Stress". Dabei denke sie auch an die älteren Gäste im Hotel und die Familien mit Kindern, denen die mangelhafte Versorgung wohl noch mehr zu schaffen gemacht habe als ihr. Nun hoffen sie und ihr Mann, dass sie Ägypten morgen Abend tatsächlich verlassen können.