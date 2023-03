Die EU-Kommission und das deutsche Verkehrsministerium haben im Streit um das Aus für Verbrenner einen Kompromiss gefunden. Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) teilte am Samstag mit, dass sie sich am späten Freitagabend geeinigt haben. Nun sei der Weg frei, dass Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor, die aus-schließlich CO₂-neutrale Kraftstoffe tanken, auch nach 2035 neu zugelassen werden können. Die klimaneutralen E-Fuels sollen eine eigene Fahrzeugkategorie bekommen und in die neue Regelung integriert werden.

Vorangegangen war ein Briefwechsel zwischen Berlin und Brüssel. Am Donnerstagabend hatte das Verkehrsministerium den entscheidenden Kompromissvorschlag nach Brüssel übermittelt, die EU-Kommission war darauf laut Insidern weitgehend eingegangen.

Der deutsche Verkehrsminister hatte zuvor die EU mit seiner Blockadehaltung gespalten. Unter seiner Führung wollte eine Gruppe von Mitgliedsländern nachträglich eine Ausnahmeregelung für E-Treibstoffe im Gesetzestext durchsetzen, obwohl sich die Regierungen bereits im vergangenen Jahr auf eine andere Position geeinigt hatten. Eigentlich sollten Autos mit Verbrennungsmotor von 2035 an in den EU-Staaten pauschal nicht mehr neu zugelassen werden.