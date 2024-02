Am Sonntag sah sich Gretchen Whitmer schließlich genötigt, selbst in die Debatte in ihrem Bundesstaat einzugreifen und ein Machtwort zu sprechen. Die demokratische Gouverneurin von Michigan ermahnte ihre Partei eindringlich, nicht das eigentliche Ziel aus den Augen zu verlieren: die Wiederwahl von Donald Trump zu verhindern.

Doch vielen demokratischen Politikerinnen und Aktivisten im Staat liegt im Moment vor allem eines am Herzen: Präsident Joe Biden mitzuteilen, dass sie mit dessen Nahostpolitik in höchstem Maße unzufrieden sind.

An diesem Dienstag stehen die demokratischen Vorwahlen in Michigan an. Biden wird diese deutlich gewinnen, das ist sicher. Die Frage ist jedoch, wie viele Wählerinnen und Wähler ihrem Unmut Ausdruck verleihen, indem sie sich auf dem Wahlzettel als "uncommitted" erklären, als neutral. Wenn es nur ein paar Hundert wären, dürfte Biden das ignorieren. Doch es sieht so aus, als könnte der Präsident Tausende Stimmen verlieren.

Eine Abgeordnete mit palästinensischen Wurzeln will ein Zeichen senden

Michigan zählt zu den Staaten mit einem vergleichsweise hohen Anteil von Einwohnern mit Wurzeln im arabischen Raum. Es gibt dort 200 000 registrierte muslimische Wählerinnen und Wähler, weitere 300 000 Menschen haben Wurzeln im Nahen Osten. Zu den prominentesten Mitgliedern der muslimischen Gemeinde gehört die demokratische Abgeordnete Rashida Tlaib. Sie vertritt einen Bezirk von Detroit im Repräsentantenhaus in Washington und ist das einzige Mitglied des Kongresses mit palästinensischen Wurzeln.

In der vergangenen Woche hat sie ein Video veröffentlicht, in dem sie dazu aufruft, ein Zeichen an Biden zu senden. "Wir wollen kein Land, das Krieg und Bomben und Zerstörung unterstützt. Im Moment fühlen wir uns von unserer Regierung vernachlässigt und übersehen. Wenn ihr wollt, dass wir lauter sind, dann kommt hierher und stimmt mit ,neutral'", sagt sie in dem Video. Dass eine demokratische Abgeordnete derart offen dafür wirbt, nicht für Joe Biden zu stimmen, ist bemerkenswert.

Detailansicht öffnen Ein Aufruf, bei den Vorwahlen nicht Biden zu wählen, sondern "neutral" zu stimmen. (Foto: Jeff Kowalsky/AFP)

Tlaibs Schwester Layla Elabed steht einer Kampagne namens "Listen to Michigan" vor, die es sich zum Ziel gemacht hat, möglichst viele demokratische Wählerinnen und Wähler gegen Biden zu mobilisieren. Ihr Ziel ist es laut eigener Aussage, 20 000 oder mehr Stimmen zusammenzubekommen. Unterstützt wird sie auf administrativer Ebene von zwei bis drei Dutzend lokalen Politikern, darunter Abdullah Hammoud, der Bürgermeister von Dearborn, einem Vorort von Detroit, in dem fast ein Drittel der Einwohner Muslime sind.

Die Terroristen der Hamas werden von den Kritikern kaum erwähnt

Vor einer Woche hat Hammoud einen Gastbeitrag in der New York Times veröffentlicht. Darin schreibt er: "Unsere gesamte Stadt wird von den Bildern, Videos und Geschichten aus Gaza heimgesucht. Das Leben scheint überschattet zu sein von einem Nebel aus geteilter Trauer, aus Angst, Hilflosigkeit und sogar Schuld, während wir versuchen zu verstehen, wie unsere Steuergelder von unseren gewählten Vertretern dazu benutzt werden, unsere Verwandten in Übersee zu schlachten."

Die Terroristen der Hamas erwähnt Hammoud mit keinem Wort. Die "schrecklichen Ereignisse des 7. Oktober" streift er lediglich in einem Nebensatz. Seine größte Sorge sei, schreibt er, dass man sich an Joe Biden nicht als den Präsidenten erinnere, der 2020 die amerikanische Demokratie rettete, sondern als denjenigen, der diese Demokratie 2024 für Benjamin Netanjahu opferte. Also für den israelischen Premier.

Die Nominierung als demokratischer Präsidentschaftskandidat ist Biden nicht zu nehmen. Doch mit Blick auf die Wahlen im November könnten die Proteste in der eigenen Partei gefährlich für ihn werden.

Im Jahr 2016 hatte Trump in Michigan mit etwas mehr als 10 000 Stimmen Vorsprung gewonnen. 2020 eroberte Biden den Staat für die Demokraten zurück, mit rund 150 000 Stimmen Vorsprung auf Trump. Das ist viel, aber nicht so viel, dass er sich nennenswerte Verluste im eigenen Lager leisten könnte.

Auf Plakaten wird Biden als "Genocide Joe" bezeichnet, als "Völkermord-Joe"

Bei propalästinensischen Demonstrationen an Universitäten in Michigan ist immer öfter zu hören, wenn Biden sich nicht für einen sofortigen Waffenstillstand in Gaza einsetze, werde man ihm im November die Unterstützung entziehen. Auf Plakaten wird als "Genocide Joe" bezeichnet, als "Völkermord-Joe".

Biden hat mehrmals betont, dass ihm das Schicksal der palästinensischen Zivilbevölkerung nicht gleichgültig sei. Er hat die israelischen Angriffe in Gaza als "over the top" bezeichnet, als unverhältnismäßig, und er hat die Regierung von Premierminister Netanjahu öffentlich kritisiert. Er hat Sanktionen gegen israelische Siedler im Westjordanland verhängt. Er warnte vor einer Bodenoffensive im Süden des Gazastreifens und vor einer humanitären Katastrophe.

An diesem Wochenende warnte Bidens Regierung zudem davor, dass es in Gaza zu einem völligen Zusammenbruch von Recht und Gesetz kommen werde, falls es nicht rasch eine zumindest vorübergehende Waffenruhe gebe. Dass diese bisher nicht zustande kommt, liegt auch daran, dass die Hamas weiterhin mehr als hundert israelische Geiseln gefangen hält.

Michigans Gouverneurin Gretchen Whitmer sagte im Sender CNN: "Es ist wichtig, nicht aus den Augen zu verlieren, dass jede Stimme, die nicht für Joe Biden abgegeben wird, eine zweite Amtszeit Trumps unterstützt." Sie erinnerte daran, dass Trump während seiner Präsidentschaft kurzzeitig einen Einreisestopp für Muslime verhängt hatte, womit sie nahelegen wollte, dass Trump im Weißen Haus eher nicht als Anwalt der muslimischen Interessen wirken würde.

Die Kampagne "Listen to Michigan" teilt hingegen mit: "Biden muss sich unsere Stimmen durch einen dramatischen Kurswechsel verdienen."