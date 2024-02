Monatelang haben Demokraten und Republikaner über ein Gesetz verhandelt. Es geht darin um unterschiedliche Dinge. Zum einen: Um Methoden, die verhindern sollen, dass Einwanderer von Mexiko aus illegal über die Grenze in die USA gelangen. Zum anderen geht es aber auch um milliardenschwere Hilfszahlungen an die Ukraine und an Israel. Drei Themen also, die auf den ersten Blick gar nichts miteinander zu tun haben.