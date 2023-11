Ein Jahr noch bis zur großen Wahl Amerikas und Stunden bis zu kleineren Wahlen. In mehreren Bundesstaaten wird an diesem Dienstag über das Recht auf Abtreibung und den Konsum von Marihuana befunden, über Gouverneure, Abgeordnete oder Richter. Was machen derweil die beiden Männer, die im November 2024 voraussichtlich wie im November 2020 wieder aufeinandertreffen werden, wenn es dann um den nächsten US-Präsidenten geht, als ältester Amtsinhaber gegen den zweitältesten Kandidaten der amerikanischen Geschichte?

Nun, Joe Biden und Donald Trump leiten eine möglicherweise wegweisende Woche recht unterschiedlich ein.

Biden spricht am Montagmittag in seinem Heimatstaat Delaware vor Eisenbahnern, ein angenehmer Termin in rauen Zeiten. "Amtrak Joe" wurde er früher genannt, als der damalige Senator jahrzehntelang zwischen seinem Job im Kapitol von Washington und seinem Wohnort Wilmington hin- und herfuhr; letzterer Bahnhof trägt inzwischen seinen Namen. Diesmal gehe es um "die größte Investition in Passagierzüge seit der Gründung von Amtrak", informierte das Weiße Haus, und um weitere Errungenschaften der "Bidenomics". Das ist Bidens spendables Wirtschaftsmodell, an dem sich sichtbar die Geister scheiden.

Vier Anklagen schaden Donald Trump bisher kein bisschen

Trump wiederum wurde am Montagnachmittag in seiner Heimatstadt New York erwartet, beim Zivilprozess gegen seine Familie wegen mutmaßlich aufgeblähter und betrügerischer Vermögenswerte. Es geht um 250 Millionen Dollar und darum, ob der Clan weitere Immobiliengeschäfte machen darf, die Anklägerin Letitia James will das verhindern. Vor Gericht steht der in vierfach angeklagte Trump derzeit häufig, nun soll er aussagen und dafür seinen Wahlkampf unterbrechen, beziehungsweise im Gerichtssaal fortsetzen.

Da könnte man meinen, dass eine solche Aufgabenverteilung dem Mann aus dem Oval Office entgegenkommen könnte. Doch so ist es offenbar nicht, siehe die neueste Umfrage. Bereits seit Wochen führt trotz seiner juristischen Probleme der Herausforderer aus Mar-a-Lago. Eine Erhebung von New York Times und Siena College kam nun zu dem Ergebnis, dass Trump sogar in fünf der sechs wohl entscheidenden Bundesstaaten vorne liegt.

Detailansicht öffnen Donald Trump am Montag in New York bei der Verhandlung wegen Betrugsvorwürfen. (Foto: Jabin Botsfor/REUTERS)

Es sind die sogenannten Swing States, in denen mal so und mal so gewählt wird. Laut der Befragungen ist Trump in Nevada vorbeigezogen, in Georgia, in Arizona, in Michigan und in Pennsylvania - alles Reviere, in denen Biden den Grundstein für seinen Erfolg vor vier Jahren gelegt hatte. Einzig in Wisconsin liegt er noch im Vorteil. Der US-Präsident rutscht immer weiter ab, obwohl sich die Wirtschaft nach der horrenden Inflation erholt hat.

Es ist "sehr spät, um die Pferde zu wechseln"

Der Krieg im Nahen Osten scheint Biden weiter zu schaden, vor allem junge, muslimische und afroamerikanische Amerikanerinnen und Amerikaner kritisieren die Nähe zu Israel. "Die Welt geht unter Biden unter", zitiert die New York Times einen Wähler aus Pennsylvania, der ihn 2020 unterstützt hatte und jetzt zu Trump wechseln will. "Ich würde viel lieber jemanden sehen, von dem ich glaube, dass er ein positives Vorbild für das Land sein kann. Aber zumindest denke ich, dass Trump einen klaren Kopf hat."

Die Sorgen der Demokraten seien berechtigt, schreibt angesichts der miesen Werte auf der Plattform X David Axelrod, der frühere Berater von Barack Obama. Er fragt sich, ob Biden im Rennen bleiben soll. "Trump ist ein gefährlicher, verstörter Demagoge", so Axelrod, Trumps schamlose Verachtung für Regeln, Gesetze, Institutionen und die Demokratie solle ihn eigentlich disqualifizieren. "Aber das Risiko einer Fehlkalkulation ist zu dramatisch, um es zu ignorieren." Nur Biden könne entscheiden, ob es klug sei, weiter anzutreten, "ob es in SEINEM besten Interesse oder dem des Landes ist". Es sei allerdings "sehr spät, um die Pferde zu wechseln". Im kommenden Jahr werde viel passieren, "was niemand vorhersagen kann", und Bidens Team sei fest entschlossen.

So ist es, Stand jetzt. "Vorhersagen, die mehr als ein Jahr in der Zukunft liegen, neigen dazu, ein Jahr später ein wenig anders auszusehen", beruhigt Kevin Munoz, ein Sprecher von Bidens Wahlkampf-Mannschaft und verweist auf den "unpopulären Extremismus der MAGA-Republikaner", MAGA für Trumps "Make America Great Again". "Wir werden 2024 gewinnen, indem wir den Kopf einziehen und die Arbeit machen, nicht indem wir uns über eine Umfrage aufregen."

Am Dienstagabend könnte sich die Debatte weiter aufheizen, je nach Verlauf sehr unterschiedlicher Abstimmungen. Im ansonsten eher rechten Kentucky will der populäre Demokrat Andy Beshear seinen Posten als Gouverneur gegen den Trump-nahen Republikaner und bisherigen Staatsanwalt Daniel Cameron verteidigen. In Mississippi möchte sich umgekehrt der republikanische Gouverneur Tate Reeves des demokratischen Rivalen Brandon Presley erwehren, eines Cousins von Elvis Presley.

Das Abtreibungsrecht ist weiter eines der Themen

In Pennsylvania wollen die Liberalen ihre Mehrheit von 4:2 im regionalen Obersten Gerichtshof ausbauen, ein siebter Sitz wird vergeben. In Virginia finden Parlamentswahlen statt, wie im US-Kongress bestimmen die Demokraten dort knapp im Senat und die Republikaner knapp im Abgeordnetenhaus. Es wird ein Test nicht zuletzt für den Gouverneur Glen Youngkin, dem vergleichsweise moderaten Republikaner werden noch höhere Ziele zugetraut.

Schwangerschaftsabbruch ist dabei in Virginia ein Thema, Youngkin unterstützt ein Verbot ab der 15. Woche. In Ohio wird außer über die Legalisierung von Marihuana sogar direkt über die Möglichkeit von Abtreibungen abgestimmt. Bei den US-Zwischenwahlen hatte der Ärger über den Beschluss der Obersten Richter, das bundesweite Recht auf Abtreibungen zu kassieren, den Demokraten geholfen. Jetzt werden Joe Biden, Donald Trump und ihre Mannschaften genau registrieren, was am kleinen Wahltag ein Jahr vor dem großen Wahltag so alles passiert.