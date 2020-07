Eine Überwachungskamera zeigt Aufnahmen aus der psychiatrischen Anstalt Lakeside Academy in Kalamazoo im US-Bundesstaat Michigan. Am zweiten Tisch von vorne sitzt Cornelius Fredericks alleine rechts.

In den USA schockiert ein Video eines weiteren Tötungsdelikts an einem schwarzen Jugendlichen. Auf Aufnahmen einer Überwachungskamera ist zu sehen, wie mindestens sieben Mitarbeiter der psychiatrischen Anstalt Lakeside Academy in Kalamazoo im US-Bundesstaat Michigan die Arme und Beine des 16-jährigen Cornelius Fredericks festhalten und auf ihm sitzen. Das Video wurde am Dienstag von dem Anwalt und Nachlassverwalter des Teenagers, Geoffrey Fieger, veröffentlicht.

Fredericks war dem Video zufolge am 29. April zu Boden gestoßen worden, weil er ein Sandwich in der Cafeteria geworfen hatte. Etwa ein Dutzend andere Teenager sind in dem Video in der Cafeteria sitzend zu sehen.

Aktuelles zur Lage in den USA - zweimal täglich per Mail oder Push-Nachricht Alle Meldungen zur aktuellen Lage in den USA und sowie die wichtigsten Nachrichten des Tages - zweimal täglich mit SZ Espresso. Unser Newsletter bringt Sie morgens und abends auf den neuesten Stand. Kostenlose Anmeldung: sz.de/espresso. In unserer Nachrichten-App (hier herunterladen) können Sie den Espresso oder Eilmeldungen auch als Push-Nachricht abonnieren.

In einer Zivilklage des Anwalts vom Juni heißt es, der Junge habe "Ich kann nicht atmen" geschrien, als er festgehalten wurde. Dem Video zufolge scheint es sich um etwa zwölf Minuten gehandelt zu haben, während der die Mitarbeiter der Einrichtung auch auf der Brust und dem Bauch des Jungen saßen. Gegen Ende des Videos erscheint der Junge kraftlos und fällt zurück, als die Männer versuchen, ihn aufzusetzen. Andere schreiten ein und beginnen mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Fredericks erlitt einen Herzstillstand, kam ins Krankenhaus und starb zwei Tage später. Sein Tod wurde als Tötungsdelikt bewertet. Der Arzt, der die Autopsie vornahm, sagte, Fredericks sei erstickt.

Zwei Pfleger und eine Pflegerin wurden in der Folge entlassen und der fahrlässigen Tötung sowie der Kindesmisshandlung angeklagt. Anwalt Fieger rief die Behörden auf, auch andere anzuklagen. "Wie Sie in dem Video sehen können, sind weit mehr als zwei Personen daran beteiligt, ihn zu ersticken", sagte Fieger. Sein Büro habe einen gerichtsmedizinischen Prüfer engagiert, um das Videomaterial zu untersuchen, von dem Teile fehlen sollen. "Es springt und dann sind Leute, die eine Sekunde zuvor in der Szene waren, plötzlich nicht mehr da."

Anklage nach rassistischem Vorfall im Central Park

Nach einem Rassismusvorfall im Central Park hat die New Yorker Staatsanwaltschaft Anklage erhoben. Ein afroamerikanischer Hobby-Vogelbeobachter hatte bei dem Vorfall Ende Mai eine weiße Frau gebeten, den Parkregeln entsprechend ihren Hund anzuleinen. Die Frau lehnte dies jedoch ab, rief die Polizei an und berichtete, dass ein afroamerikanischer Mann ihr Leben bedrohe. Die Frau müsse sich nun wegen fälschlicher Anzeige eines Vorfalls verantworten, kündigte Staatsanwalt Cyrus Vance an.

Das Video des Vorfalls, das die Schwester des Vogelbeobachters auf Twitter veröffentlicht hatte, war millionenfach angesehen worden und hatte in den USA für viel Wirbel gesorgt. New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio hatte die Frau schwer kritisiert und gesagt, das Video zeige "Rassismus, ganz einfach". Die Frau, die daraufhin von ihrem Arbeitgeber entlassen wurde, entschuldigte sich, wies aber alle Rassismusvorwürfe zurück. "Es war inakzeptabel und ich entschuldige mich demütig und vollkommen."

Fall Elijah McClain: Drei Polizeikräfte entlassen

Im US-Bundesstaat Colorado sind drei Polizeikräfte im Fall des nach Polizeigewalt umgekommenen Schwarzen Elijah McClain entlassen worden. Die kommissarische Polizeichefin von Aurora, Vanessa Wilson, veröffentlichte am Freitag zugleich Fotos, die die Polizisten teils beim Nachstellen des Würgegriffs zeigten, nach dem McClain im Sommer 2019 gestorben war. Die Beamten hätten vielleicht keine Straftat begangen, aber die Fotos seien "ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit und den Anstand", sagte Wilson. "Wir schämen uns, wir sind angewidert und wir sind wütend."

McClains Name ist bei den landesweiten Protesten gegen Rassismus und Polizeigewalt immer wieder skandiert worden. Unter dem steigenden Druck ließ der Gouverneur von Colorado, Jared Polis, den Fall McClain wieder aufrollen.

Im August 2019 hatten drei weiße Polizisten McClain nach einem Notruf konfrontiert. Als der 23-Jährige sich seiner Festnahme widersetzte, wurde er in den Würgegriff genommen und bekam später ein Beruhigungsmittel. Er erlitt einen Herzinfarkt und schwere Gehirnverletzungen - lebenserhaltende Maschinen wurden später abgeschaltet.

Nach dem Wiederaufrollen des Falls wurden Berichte über Fotos laut, auf denen drei Polizeibeamte den Würgegriff an McClain im Herbst nahe dem Ort des Geschehens nachgestellt und dabei gelacht hatten. Der Polizist, der auf den Bildern den Würgegriff imitierte, gab seinen Posten bereits in dieser Woche ab. Zwei andere auf dem Bild, darunter eine Frau, wurden entlassen und ebenso ein Polizist, dem das Foto geschickt wurde und der dieses mit "haha" kommentierte.

Die Anwältin der McClain-Familie zeigte sich entsetzt. "Dass drei Polizeibeamte im Dienst und in Uniform dachten, es sei angemessen, den Mord als Witz nachzustellen, zeigt, dass die Dienststelle durch und durch verkommen ist", kritisierte Mari Newman. Für Elijahs Mutter, Sheneen McClain, sei es fürchterlich gewesen, "zu sehen, dass sich Leute über den Mord an ihrem Sohn lustig machen".

Fall Brooks in Atlanta: Polizist darf auf Kaution freikommen

Nach dem Tod des Afroamerikaners Rayshard Brooks als Folge eines Polizeieinsatzes in der US-Metropole Atlanta könnte der Hauptverdächtige unter Auflagen vorläufig freikommen. Der Richter setzte eine Kaution auf 500 000 Dollar fest, wie der örtliche TV-Sender WSB-TV2 nach einer Anhörung berichtete. Weitere Bedingungen seien unter anderem, dass er bis zum Urteil eine elektronische Fußfessel tragen und seinen Pass abgeben müsse.

Die Staatsanwaltschaft legt dem Mann zur Last, unter anderem übermäßige Gewalt angewendet zu haben. Dem Polizisten droht lebenslange Haft ohne Bewährung oder sogar die Todesstrafe.

Brooks war Mitte Juni am Steuer seines Wagens eingeschlafen, als er in der Schlange an einem Schnellrestaurant wartete. Polizisten stellten fest, dass er zu viel getrunken hatte, und wollten ihn festnehmen. Es kam zu einem Handgemenge, Brooks griff nach dem Elektroschockgerät eines Beamten und floh. Einer der beiden Polizisten feuerte Schüsse ab, die ihn im Rücken trafen und tödlich verletzten. Der Beamte wurde fristlos entlassen, sein Kollege vorläufig suspendiert.

Mississippi schafft Konföderierten-Kriegsflagge ab

Mississippi hat als letzter US-Bundesstaat beschlossen, eine bestimmte Symbolik der Konföderierten Staaten von seiner offiziellen Flagge zu streichen. Das Repräsentantenhaus und der Senat von Mississippi stimmten am Sonntag parteiübergreifend für die Veränderung der überwiegend als rassistisch angesehenen Flagge. Der republikanische Gouverneur Tate Reeves sagte, er werde das Gesetz unterschreiben. Die Flagge des Staates verliere mit seiner Unterschrift ihren offiziellen Status.

Insbesondere nach dem Tod des Schwarzen George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz im Mai hatte sich die Wut der Menschen gegen historische Symbole der Unterdrückung Schwarzer gerichtet. Dazu gehörten neben der Konföderierten-Kriegsflagge auch Statuen von Südstaatengenerälen, die im Bürgerkrieg das Recht auf Sklavenhaltung verteidigt hatten. Mississippi hat zu 38 Prozent eine schwarze Bevölkerung.

Die Kriegsflagge der Konföderierten war vor mehr als einem Jahrhundert von weißen Rassisten in die Flagge des Staates integriert worden, eine Generation nachdem die Südstaaten den Bürgerkrieg verloren hatten. Der republikanische Sprecher des Repräsentantenhauses, der weiße Philip Gunn, setzte sich seit fünf Jahren für eine Veränderung der Flagge ein. Die Entscheidung im Repräsentantenhaus am Sonntagnachmittag fiel 91 zu 23 aus, den Senat passierte der Gesetzesvorschlag später mit 37 zu 14 Stimmen. Inzwischen hat der republikanische Gouverneur Tate Reeves das Gesetz unterzeichnet.

Eine Kommission soll nun eine neue Flagge gestalten. Diese soll die Worte "In God We Trust" (Auf Gott vertrauen wir) beinhalten. Die Wähler sollen im Rahmen der Präsidentschaftswahl am 3. November über das neue Design abstimmen.