In der US-Stadt Minneapolis sind die Proteste nach dem Tod eines Mannes durch einen brutalen Polizeieinsatz weiter eskaliert. Es kam zu Ausschreitungen, Plünderungen und Brandstiftungen. Demonstranten stürmten am Donnerstagabend ein Polizeirevier und setzten es in Brand. Das 3. Polizeirevier sei "im Interesse der Sicherheit unseres Personals" kurz nach 22.00 Uhr Ortszeit evakuiert worden, teilte ein Sprecher mit. Ganze Straßenzüge in Minneapolis glichen bereits vor dem Sturm auf das 3. Polizeirevier einem Schlachtfeld.

Die von Gouverneur Tim Walz auf Bitte des Bürgermeisters Jacob Frey aktivierte Nationalgarde griff nicht ein. Sie twitterte, ihre Hauptaufgabe sei, die Feuerwehr zu unterstützen. Walz hatte am Donnerstagabend einen Notstand für Minneapolis und die umliegenden Gebiete erklärt und die Nationalgarde von Minnesota aktiviert. In der Anordnung des Gouverneurs hieß es, friedliche Demonstrationen seien weiterhin erlaubt. Ausschreitungen bedrohten aber auch die Sicherheit friedlicher Demonstranten.

Trump schrieb am frühen Freitagmorgen auf Twitter, er habe mit Walz gesprochen und ihm gesagt, dass das Militär ganz auf seiner Seite stehe. Trump sprach mit Blick auf die Ausschreitungen von "Schlägern", die das Ansehen von George Floyd entweihen. Er fügte hinzu: "When the looting starts, the shooting starts" (Wenn die Plünderungen beginnen, wird geschossen), Minneapolis Bürgermeister Frey nannte er linksradikal und warf ihm vor, zu versagen.

Beteiligte Polizisten wurden gefeuert, aber nicht festgenommen

Die Proteste begannen, nachdem am Montag ein Mann, George Floyd, nach einem brutalen Polizeieinsatz gestorben war. Eine Passantin filmte, wie sich ein Polizist minutenlang auf den Hals des Schwarzen kniet. Das Video zeigt ebenfalls wie Floyd um Hilfe fleht und sagt, dass er nicht atmen könne. Er starb kurz danach in einem Krankenhaus. Der 46-Jährige sollte festgenommen werden, nachdem er mit einem gefälschten Geldschein in einem Supermarkt zu bezahlen versucht haben soll.

Der Beamte und seine drei beteiligten Kollegen wurden gefeuert, bisher aber nicht festgenommen. Die Bundespolizei FBI und die örtliche Staatsanwaltschaft teilten am Donnerstag in einer gemeinsamen Stellungnahme mit, den Ermittlungen und einer möglichen Anklage werde "höchste Priorität" gegeben. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump eine beschleunigte Untersuchung versprochen. Bürgermeister Jacob Frey forderte ein Strafverfahren gegen den Polizisten.

Demonstrationen gab es am Donnerstag auch in St. Paul, der Hauptstadt Minnesotas. Auch in vielen anderen US-Städten gab es Proteste und Demonstrationen gegen rassistische Polizeigewalt, aber auch Ausschreitungen. In Louisville im US-Staat Kentucky demonstrierten Menschen, weil Polizisten eine schwarze Frau, Breonna Taylor, in ihrer Wohnung erschossen hatten. Bei den Protesten am Donnerstag verletzten Polizisten sieben Demonstranten, wie die Polizei mitteilte.