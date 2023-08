Von Peter Burghardt, Washington

Was gab es vor diesem neuen Gipfel schon für historische Bilder und Geschichten aus Camp David, dem Landsitz amerikanischer Präsidenten. In dem bewaldeten Refugium verhandelte seinerzeit US-Präsident Jimmy Carter 13 Tage lang mit Anwar al-Sadat und Menachem Begin, 1978 war das; die legendären Gespräche zwischen Ägypten und Israel veränderten den Nahen Osten. Im Jahr 2000 führte Bill Clinton auf den Hügeln des Catoctin Mountain Park in Maryland Israels Ehud Barak und den Palästinenser Jassir Arafat zusammen, ein weiterer Versuch der Friedensfindung.

Im Kalten Krieg hatte Dwight Eisenhower in dieser schlichten Wochenendresidenz 1959 Nikita Chruschtschow aus Moskau zu Gast, in Zeiten der US-russischen Entspannung George W. Bush 2003 Wladimir Putin, ferne Erinnerungen. Im Zweiten Weltkrieg 1943 empfing Franklin D. Roosevelt 90 Kilometer von Washington entfernt Winston Churchill. 2001 gab Gastgeber Bush nach einer Übernachtung von Großbritanniens Premier Tony Blair in Camp David Reportern bekannt, dass beide dieselbe Marke Zahnpasta benutzten. "Sie werden sich fragen, woher du das weißt", warf Blair ein.

Roosevelt nannte das gut abgeschirmte Resort noch Shangri-La, nach dem sagenumwobenen Paradies im Himalaja. Eisenhower gab ihm den Namen seines Enkels David. Der Ort liegt nur einen kurzen Hubschrauberflug vom Weißen Haus entfernt und entstand in den Dreißigerjahren vor allem, damit sich der jeweilige Staatschef in der Stille von der Hauptstadt erholen kann.

In ihrem Kommuniqué ist vom "Geist von Camp David" die Rede

Joe Biden reist gerne dorthin, wenn er das Wochenende nicht zu Hause in Delaware verbringt. Seine Begeisterung für das Weiße Haus hält sich ohnehin in Grenzen. Es sei "ein bisschen wie ein goldener Käfig", sagte er, als er dort einzog. In der rustikalen Umgebung von Camp David fühlt sich Biden wohler, manchmal nimmt er seine Familie mit und gewöhnlich seinen Hund, der Commander heißt. Nun begrüßte der Kommandant Amerikas also am Freitag gleich zwei Staatsgäste im offiziellen Ferienrevier, den japanischen Premier Fumio Kishida und den südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk-yeol.

Dies sei der erste Gipfel, den er in Camp David ausrichte, "und ich kann mir keinen passenderen Ort vorstellen, um die nächste Ära der Zusammenarbeit zu beginnen", sprach Biden. "Es geht nicht um einen Tag, eine Woche oder einen Monat. Hier geht es um Jahrzehnte und Jahrzehnte." Es geht, so stand bei diesem Besuch aus Tokio und Seoul von Anfang an fest, vor allem um China und Nordkorea.

Für Hausherr Biden war die Gelegenheit günstig, die Zusammenarbeit mit zwei wichtigen US-Partnern auf ein neues Niveau zu heben. Japan und Südkorea verstehen sich gerade ziemlich gut, was keineswegs die Regel ist, wenn man die gemeinsame Geschichte der beiden Länder betrachtet.

Dass die Stimmung jetzt besser ist, hat etwas mit der weniger entspannten Lage im Indopazifik zu tun, mit dem von China zunehmend gefährdeten Taiwan und dem eiligen Aufrüsten der Parteidiktatur Nordkoreas. Die beiden Demokratien fühlen sich bedroht von den Atomraketen des Machthabers Kim Jong-un und rücken zusammen. Das führt sie zusammen mit den USA, die über die Manöver Chinas und Nordkoreas genauso beunruhigt sind.

Detailansicht öffnen (Foto: SZ-Karte: Mainka/Mapcreator.io/OSM)

Kishida verspricht, die "trilaterale strategische Zusammenarbeit" zu stärken. Im gemeinsamen Statement unter dem Titel "The Spirit of Camp David", dem Geist von Camp David, ist mehrmals von dieser trilateralen Partnerschaft und Freundschaft die Rede. Die drei Länder haben mehrere Abkommen vereinbart, darunter jährliche Militärübungen, stärkere Zusammenarbeit bei der Raketenabwehr und eine Hotline für eine Krise, die ja schon im Gange ist. Auch soll es jedes Jahr ein solches Dreiertreffen geben.

Angesichts des "gefährlichen und aggressiven Verhaltens der Volksrepublik China im Südchinesischen Meer, die ihre unrechtmäßigen maritimen Ansprüche untermauert, lehnen wir alle einseitigen Versuche, den Status quo in den Gewässern des Indo-Pazifiks zu verändern, entschieden ab", heißt es in der Erklärung. Auch wird Nordkorea aufgefordert, sein Nuklear- und ballistisches Raketenprogramm aufzugeben, "im Einklang mit den einschlägigen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats".

Pjöngjang testet Flugkörper, die mit Atomsprengköpfen bestückt werden und auch die USA erreichen könnten. Chinesische Kriegsschiffe und Kampfflugzeuge sind zunehmend aggressiv in der Straße von Taiwan tätig. Vor einigen Wochen schwebten obendrein mutmaßliche Spionageballone über Nordamerika, mindestens einen davon ließ der Oberbefehlshaber Biden schließlich vor der amerikanischen Ostküste vom Himmel schießen.

Seither ist das Verhältnis zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt besonders schlecht, auch wenn es zuletzt Gesten der Entspannung gab. US-Außenminister Antony Blinken holte seinen abgesagten Besuch in China nach. Biden hofft, dass Xi und er im Herbst an ihr Gespräch 2022 in Bali anknüpfen werden, wie er jetzt sagte. "Das ist meine Erwartung." Im September versammeln sich die G-20-Staaten, diesmal in Delhi.

Der US-Präsident hatte immer wieder darauf hingewiesen, dass er sein Land im friedlichen Wettbewerb mit China sehe. "Wir gewinnen alle Wettbewerbe", sprach Biden auf Anfrage in Camp David. Chinas gesamte Strategie basiere auf der Prämisse, "dass Amerikas wichtigster und zweitwichtigster Verbündeter in der Region nicht zusammenkommen und sich auf dieselbe Seite stellen können", erläuterte am Mittwoch Rahm Emanuel, US-Botschafter in Japan, früher Stabschef von Barack Obama. Das neue Abkommen sei "ein grundlegender Teil, der alle Berechnungen verändert".

"Wenn wir uns vom Rest der Welt entfernen, werden wir schwächer, nicht stärker."

Aus Peking kam eine kühle Antwort des Außenministeriums auf die trilaterale Harmonie zwischen den USA, Japan und Südkorea. "Kein Land sollte seine eigene Sicherheit auf Kosten der Sicherheitsinteressen anderer Länder und des regionalen Friedens und der Stabilität anstreben", wird Sprecher Wang Wenbin zitiert. Die asiatisch-pazifische Region dürfe "nicht zu einem Schauplatz für geopolitischen Wettbewerb" werden.

Das ist diese Gegend allerdings bereits. Joe Biden will offensichtlich sicherstellen, dass sich die zwei ungleichen Freunde Amerikas aus Asien nicht mehr so leicht aus dem Weg gehen können. Außerdem weiß jeder, dass sich die Befindlichkeiten auch in den USA ändern können, falls nach den Wahlen 2024 Donald Trump ins Oval Office zurückkehrt, der Mann, der Kim Jong-un traf und sich um Bündnisse wenig schert. "Es gibt nicht viel, wenn überhaupt, worüber ich mit meinem Vorgänger in der Außenpolitik übereinstimme", sagte Biden. "Wenn wir uns vom Rest der Welt entfernen, werden wir schwächer, nicht stärker. Amerika ist mit seinen Verbündeten und Allianzen stark, und das ist der Grund, warum wir überleben werden."

Der Geist von Camp David soll helfen, wie schon öfter in der Historie, wobei dieser Spirit nicht immer von Dauer war und nicht jeden US-Präsidenten beseelte. Trump war noch seltener dort als Obama - er bevorzugte schon im Amt seine Residenz Mar-a-Lago in Florida, wenn er einen ihm genehmen Besucher jenseits des Oval Office empfangen wollte. Seine Idee, führende Taliban nach Camp David einfliegen zu lassen, scheiterte damals. Es galt als suboptimaler Plan, diese Männer dort zu treffen, wo nach 9/11 der US-Angriff auf Afghanistan besprochen worden war.

Der Nachfolger ist, wie gesagt, zufrieden mit dem Ambiente und seinem US-japanisch-südkoreanischen Vorstoß, der nur ein paar Stunden lang dauerte. "Wenn es den Anschein hat, dass ich glücklich bin, dann deshalb, weil ich es bin", sagte Biden. Am Freitagabend flog er nach Kalifornien, Familienkurzurlaub am Lake Tahoe. Zum Wochenbeginn folgt ein Abstecher nach Maui, Hawaii, im Pazifik, dem Schauplatz der schrecklichsten Feuerkatastrophe Amerikas seit Jahrzehnten.