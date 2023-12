Der Historiker Robert Kagan warnt vor einer Diktatur in den USA.

Von Stefan Kornelius

Zwei Zutaten reichen aus, um den Vorweihnachtspunsch der US-Politik in ein toxisches Heißgetränk zu verwandeln: ein paar Zahlen und Robert Kagan. Bei den Zahlen handelt es sich um Umfrageergebnisse der New York Times, die ein Jahr vor der Präsidentschaftswahl die Erkenntnis lieferten, dass Donald Trump fünf der sechs kritischen Bundesstaaten mit unentschlossenen Wählern (Swing States) gewinnen könnte. Swing States sind am Ende entscheidend für die Zusammensetzung des Wahlleutegremiums und damit für die Präsidentschaft.