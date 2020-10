Am 3. November 2020 wählen die US-Amerikaner ihren Präsidenten. Wird es wieder Donald Trump? Oder gewinnt Joe Biden, der sich bei den Vorwahlen der Demokraten durchgesetzt hat? Alle Nachrichten und Entwicklungen im Überblick:

Zweites TV-Duell zwischen Trump und Biden am 15. Oktober abgesagt

Das zweite TV-Duell im US-Präsidentschaftswahlkampf zwischen Amtsinhaber Donald Trump und seinem Herausforderer Joe Biden ist abgesagt worden. Die für den 15. Oktober geplante Veranstaltung werde nicht ausgetragen, teilten die Organisatoren mit. Sie wollen sich nun ganz auf die Vorbereitung der letzten Debatte konzentrieren, die für den 22. Oktober angesetzt sei.

Der Newsletter zur US-Präsidentschaftswahl 2020 Alles Wichtige zur Wahl in den USA: in unserem Newsletter - jede Woche in Ihrem Postfach. Kostenlose Anmeldung: sz.de/usa-newsletter. Und per Push-Mitteilung über unsere Smartphone-App - hier geht es zur kostenlosen Installation. Sie nutzen unsere App bereits? Dann melden Sie sich hier für die Push-Mitteilung an.

Die Organisatoren hatten beschlossen, das zweite Duell zum Schutz vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus virtuell auszutragen, nachdem Trump vor einer Woche mitgeteilt hatte, er sei positiv getestet worden. Die Kandidaten sollten von unterschiedlichen Orten aus zugeschaltet werden, statt wie eigentlich üblich gemeinsam auf einer Bühne zu stehen. Trump lehnte das neue Format ab und erklärte, er werde unter solchen Bedingungen nicht teilnehmen.

So steht es im Wahlkampf um die Präsidentschaft der USA

Nach Corona-Infektion: Trump plant erst Wahlkampfveranstaltung am Montag

Freitag, 9. Oktober, 23:55 Uhr: Der an Covid-19 erkrankte US-Präsident Donald Trump wird am Montag zu einem Wahlkampfauftritt nach Florida fliegen. Das kündigte sein Wahlkampfteam an. Trump hatte am Vortag einen Auftritt in Florida bereits am Samstag in Aussicht gestellt - zugleich aber eingeräumt, es sei noch unklar, ob das so kurzfristig organisiert werden könne.

Nach Informationen des Senders ABC sowie der New York Times und der Washington Post will Trump nun am Samstag zu seinen Anhängern vom Balkon auf der Südseite des Weißen Hauses aus sprechen. Wie die Post unter Berufung auf Mitarbeiter des Weißen Hauses berichtet, sollen Masken und Abstandhalten bei dem Event eine Empfehlung sein - nicht aber verpflichtend sein.

Den Angaben seines Leibarztes zufolge wird Trump ab Samstag wieder öffentliche Termine wahrnehmen dürfen. Unklar ist bisher, ob das Weiße Haus belegen wird, dass der Präsident nicht mehr ansteckend ist. Er war nach offiziellen Angaben am Donnerstag vergangener Woche positiv getestet worden.

Trumps Arzt: Präsident kann ab Samstag wieder öffentliche Termine wahrnehmen

Freitag, 9. Oktober, 01:40 Uhr: US-Präsident Donald Trump hat nach Angaben seines Leibarztes die Behandlung seiner Corona-Erkrankung abgeschlossen. Trump könne von Samstag an wieder Termine in der Öffentlichkeit wahrnehmen, erklärte Sean Conley in einem vom Präsidialamt veröffentlichten Memo. Der kommende Samstag werde der zehnte Tag nach Trumps positivem Coronavirus-Test am Donnerstag vergangener Woche sein. "Ich erwarte die sichere Rückkehr des Präsidenten zu öffentlichen Terminen zu diesem Zeitpunkt."

Demnach habe Trump auf die Therapie "extrem gut" angesprochen. Seit seiner Rückkehr aus dem Krankenhaus ins Weiße Haus sei sein Zustand stabil geblieben. Zehn Tage gelten generell als die Zeit, nach der Corona-Patienten nicht mehr ansteckend sind. Allerdings weisen Experten darauf hin, dass der Zeitraum in Einzelfällen unterschiedlich sein kann.

Trump selbst hatte am Donnerstag in einem TV-Interview gesagt: "Ich denke nicht, dass ich ansteckend bin." Gegenüber dem ihm freundlich gesonnenen TV-Sender Fox News stellte er in Aussicht, möglicherweise schon wieder am Samstag bei einer Wahlkampfveranstaltung in Florida aufzutreten. "Wenn wir genügend Zeit haben, sie zu organisieren", wolle er dabei sein, so Trump.

Laut Conley lag Trumps Puls am Donnerstagnachmittag bei 69 Schlägen pro Minute und die Sauerstoffsättigung seines Blutes betrug 96 bis 98 Prozent. Das ist ein wichtiger Wert bei Corona-Patienten, weil das Virus die Lunge angreifen kann. Trump war vergangene Woche zusätzlicher Sauerstoff verabreicht worden, nachdem der Sättigungswert auf weniger als 94 Prozent gefallen war. Seit der Rückkehr Trumps ins Weiße Haus stellte Conley sich nicht mehr Fragen von Journalisten.

Trumps Wahlkampfteam forderte nach Veröffentlichung des ärztlichen Memos, dass die zweite TV-Debatte mit Herausforderer Joe Biden wie ursprünglich geplant in Anwesenheit beider Kandidaten am kommenden Donnerstag über die Bühne geht. Es gebe keinen Grund mehr dafür, die Debatte online abzuhalten oder zu verschieben, argumentierte Wahlkampfmanager Bill Stepien.

Trump will nicht an virtuellem TV-Duell mit Biden teilnehmen

Donnerstag, 8. Oktober, 13:45 Uhr: US-Präsident Donald Trump will nicht am zweiten TV-Duell mit seinem Herausforderer Joe Biden in der kommenden Woche teilnehmen. Grund dafür sei der Wechsel zu einem virtuellen Format. Die Kontrahenten sollten sich nicht mehr im TV-Studio gegenüberstehen. Das sei "inakzeptabel", sagte Trump in einem Interview des Fernsehsenders Fox Business. "Ich werde meine Zeit nicht mit einer virtuellen Debatte verschwenden", sagte der US-Präsident. "Das ist nicht, worum es beim Debattieren geht."

Zuvor hatte die Kommission für Präsidentschaftsdebatten ihre Entscheidung für einen Formatwechsel bekannt gegeben. Sie sei gefallen, um "die Gesundheit und die Sicherheit aller Beteiligten zu schützen". Die beiden Kandidaten sollten demnach an unterschiedlichen Orten auftreten und online zusammengeschaltet werden. Moderator und Gäste hingegen sollten wie geplant in Miami im Bundesstaat Florida zusammenkommen. Nach Trumps Covid-19-Erkrankung waren Bedenken aufgekommen, ob die beiden zum Fernsehduell erneut persönlich aufeinandertreffen sollten.

Nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus hatte Trump betont, er fühle sich gut. Biden sagte über das eigentlich für den 15. Oktober angesetzte Duell, er freue sich zwar über eine weitere Begegnung mit dem Präsidenten. Aber die Debatte solle nicht stattfinden, wenn Trump noch krank sei. Die erste Debatte der beiden hatte am 29. September stattgefunden. Zu den Corona-Schutzmaßnahmen gehörte unter anderem, dass die beiden Männer auf der Bühne weit auseinander standen.

Trump will nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus bald wieder große Wahlkampfveranstaltungen abhalten. In dem Interview mit Fox Business kündigte Trump an, am liebsten wolle er noch am Donnerstagabend eine Veranstaltung machen. Er sei überzeugt, dass er nicht mehr ansteckend sei. Er fühle sich "perfekt", sagte Trump.

Der Sender ABC kündigte an, er werde am 15. Oktober, wenn Trump nicht an dem geplanten Duell teilnehme, stattdessen eine Wählerbefragung allein mit Biden veranstalten.

Pence und Harris kreuzen Klingen im TV-Duell der Stellvertreter

Donnerstag, 8. Oktober, 03:47 Uhr: Die Vizepräsidentschaftskandidatin der US-Demokraten, Kamala Harris, hat Präsident Donald Trump Versagen in der Corona-Pandemie vorgeworfen. "Diese Regierung hat das Recht auf eine Wiederwahl verwirkt", sagte Harris bei der Debatte der Vize-Kandidaten in Salt Lake City. "Das amerikanische Volk ist Zeuge des größten Versagens einer Regierung in der Geschichte unseres Landes geworden." Harris zieht als Stellvertreterin des demokratischen Präsidentschaftsbewerbers Joe Biden in die Wahl am 3. November.

Vizepräsident Mike Pence - der der Corona-Taskforce im Weißen Haus vorsteht - nahm das Krisenmanagement der Trump-Regierung in Schutz. Er verwies darauf, dass Trump frühzeitig in der Pandemie Einschränkungen für Reisende aus China und der EU erlassen und damit zahlreiche Menschenleben gerettet habe.

Harris sagte, anders als die Trump-Regierung habe Biden einen Plan für den Kampf gegen das Coronavirus. So solle die Kontaktverfolgung verbessert und ein Impfstoff - wenn die Entwicklung abgeschlossen sei - kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Pence konterte, Trump und er hätten großes Vertrauen in die Fähigkeit der Amerikaner, die Informationen zum Schutz vor dem Coronavirus selbst in die Praxis umzusetzen.

Der Trump-Regierung wird vorgeworfen, einfache Schutzmaßnahmen wie das Tragen von Masken und die Einhaltung eines Mindestabstands nicht zu beachten. Nach der Virus-Infektion des Präsidenten soll sich der Ausbruch im Weißen Haus nach einem Medienbericht auf 34 Personen ausgeweitet haben. Der Sender ABC beruft sich dabei auf ein internes Dokument der Katastrophenschutzbehörde Fema. Das Weiße Haus hält sich unter Verweis auf Persönlichkeitsrechte äußerst bedeckt, was den vollen Umfang des Ausbruchs angeht.

Neben dem Coronavirus stand auch das Klima auf der Agenda der Stellvertreter-Debatte. Pence wich der Frage aus, ob er den Klimawandel für eine existenzielle Bedrohung halte. "Das Klima ändert sich, wir werden der Wissenschaft folgen", sagte Trumps Stellvertreter. Harris bezeichnete den Klimawandel als "existenzielle Bedrohung für uns als Menschen". Sie kündigte an, sollte Biden am 3. November gewinnen, würden die USA dem Pariser Klimaschutzabkommen "mit Stolz" wieder beitreten. Pence entgegnete, eine Rückkehr zu dem Vertrag sowie der von Teilen der Demokraten angestrebte "Green New Deal" würden amerikanische Jobs vernichten.

Zwischenzeitlich schaltete sich auch der Präsident selbst in das Duell ein - via Twitter. Wenig überraschend kritisierte er Harris als "Ausrutscher-Maschine". Mit der Leistung seines Vize zeigte er sich dagegen zufrieden: "Mike Pence macht das großartig!", twitterte Trump.