Von Markus C. Schulte von Drach

Eine Lehre aus dem Präsidentschaftswahlkampf in den USA 2016 war, dass ein Außenseiter es schwierig machen kann, sich einen verlässlichen Eindruck von den tatsächlichen Wahlpräferenzen in der Bevölkerung zu verschaffen. Damals galt die Kandidatin der Demokraten, Hillary Clinton, bis zur Wahl als Favoritin. Der Sieg des Republikaners Donald Trump bereitete den Walhforscherinnen und -forschern danach großes Kopfzerbrechen.

2020 aber ist die Situation eine andere. Keiner der Kandidaten ist für eine wirkliche Überraschung gut. Wer vor vier Jahren Trump gewählt hat, weiß inzwischen, woran er oder sie ist. Wen Trump überzeugt hat, wird ihn wieder wählen, wer enttäuscht ist, wird vielleicht die Seite wechseln. Es gibt aber eigentlich keinen Grund, Wahlforschern gegenüber die eigenen Präferenzen bei der Stimmabgabe zu verheimlichen.

So steht es im Wahlkampf um die Präsidentschaft

Das spricht dafür, dass Umfragen wie jene, die wir hier zeigen, einen akkuraten Eindruck vom gegenwärtigen Stand der Dinge in den USA wiedergeben.

In den USA sind es nicht unmittelbar die Wählerinnen und Wähler, die festlegen, wer das höchste Amt im Staate übernimmt. Die Stimmen werden vielmehr für die einzelnen Bundesstaaten ausgezählt. Diese schicken dann entsprechend der Stimmverteilung Wahlfrauen und -männer in die Abstimmung über den Präsidenten.

So steht es in den einzelnen Bundesstaaten

Jeder US-Staat kann eine bestimmte Anzahl dieser Delegierten schicken, insgesamt sind es 538. Und wer von diesen die Mehrheit erhält - das bedeutet, mindestens 270 Stimmen -, ist gewählt.

Umfragen zufolge verteilt sich die Zustimmung in den Bundesstaaten derzeit so, dass der Kandidat der Demokraten, Joe Biden, eine Mehrheit der Wahlmänner und -frauen hinter sich bringen kann. Das gilt sogar dann, wenn alle Stimmen, die jetzt noch offen sind, auf den Amtsinhaber Donald Trump von den Republikanern fallen würden. Bidens Vorsprung scheint knapp zu sein, aber im Augenblick relativ solide.

Steht in einem Bundesstaat die Mehrheit der Wählerinnen und Wähler hinter dem Kandidaten der Republikaner, wählen in der Regel auch alle Wahlfrauen und -männer aus diesem Staat diesen Kandidaten - und umgekehrt. ("The Winner Takes It All"-Prinzip)

Der Newsletter zur US-Präsidentschaftswahl 2020 Alles Wichtige zur Wahl in den USA: in unserem Newsletter - jeden Woche in Ihrem Postfach. Kostenlose Anmeldung: sz.de/usa-newsletter. Und per Push-Mitteilung über unsere Smartphone-App - hier geht es zur kostenlosen Installation. Sie nutzen unsere App bereits? Dann melden Sie sich hier für die Push-Mitteilung an.

Ein Blick auf die Landkarte zeigt, wer in welchem Bundesstaat derzeit die besseren Aussichten auf die Wahlmänner- und Wahlfrauenstimmen hat. Allerdings bestimmt die Größe der Bevölkerung in den Bundesstaaten die Zahl der Delegierten. Selbst wenn also mehr Staaten rot (Republikaner) als blau (Demokraten) gefärbt wären, aber die Demokraten in den bevölkerungsreichsten Staaten vorn lägen, könnte ihr Kandidat siegen.

Es ist also wichtig, in Staaten wie Kalifornien (55 Stimmen), Texas (38), New York (29) oder Florida (29) die Mehrheit zu bekommen. Gerade in Florida und Texas ist der Wahlausgang noch nicht abzusehen. Kalifornien und New York allerdings sind fest in der Hand der Demokraten.Spannend wird es bei den Kongresswahlen, die ebenfalls im November stattfinden.

Ein Drittel der Sitze im Senat wird alle zwei Jahre neu besetzt, die Senatoren - zwei aus jedem Bundesstaat - werden für sechs Jahre gewählt. Aufgrund der vorherigen Wahlen behalten dieses Jahr mehr demokratische Senatoren ihren Sitz als republikanische Senatoren. Dadurch brauchen die Demokraten weniger Sitze neu zu besetzen als die Republikaner, um die Mehrheit von 51 Sitzen zu erreichen. Und wie es aussieht, sind ihre Chancen gut. Den jüngsten Umfragen zufolge ist für sechs Sitze der Ausgang noch offen - und die Republikaner müssten sie für eine Mehrheit alle gewinnen. Den Demokraten dagegen fehlen nur noch zwei Sitze dafür.

So steht es im Kampf um den Senat

Auch die 435 Abgeordneten im Repräsentantenhaus werden alle zwei Jahre gewählt, und zwar alle zugleich. Die Bundesstaaten sind ihrem Anteil an der US-Bevölkerung entsprechend mit unterschiedlich vielen Abgeordneten dort vertreten.

So steht es im Kampf ums Repräsentantenhaus

Den Umfragen zufolge dürften die Demokraten nach der Wahl über fünf Sitze mehr verfügen als jene 218, die für die Mehrheit notwendig sind. Für die Republikaner würde es also nicht einmal dann reichen, wenn alle 24 Sitze, für die noch keine Prognose möglich ist, an sie gingen.