Menschenrechte:Wo Umweltschutz oft tödlich ist

Im Juni 2022 wurden der Bruno Pereira und Dom Phillips in Brasilien ermordet - zwei Opfer unter Hunderten getöteter Umweltschützer, Menschenrechtler, Journalisten und Kleinbauern.

Im Kampf um Rohstoffe sind allein 2022 weltweit 177 Naturschützer und Angehörige indigener Gemeinschaften ermordet worden, berichten Menschenrechtsaktivisten. Wer sich Wirtschaftsinteressen in den Weg stellt, lebt vor allem in Lateinamerika gefährlich.

Von Thomas Hummel

Das Javari-Tal an der Grenze zu Peru ist eines der größten Gebiete Brasiliens, das offiziell in Besitz der lokalen indigenen Völker ist. Es liegt mitten im Regenwald, ist etwas größer als Österreich - und ein Kampfgebiet. Kriminelle Gruppen nutzen es als Drogenroute, fällen Bäume, fangen und exportieren Fische, suchen Gold. Sie beuten die Natur rücksichtslos aus. Wer sich ihnen in den Weg stellt, lebt gefährlich.

Bruno Pereira kämpfte für die Rechte der Indigenen, der britische Journalist Dom Phillips hatte dazu jahrelang recherchiert und auch die Umweltverschmutzung dokumentiert. Beide waren Anfang Juni 2022 auf dem Weg ins Javari-Tal und verschwanden. Nach zehntägiger Suche fand die Bundespolizei ihre Körper - erschossen, zerstückelt, verbrannt und begraben.

1910 getötete Umwelt- und Klimaschützer seit 2012

Pereira, 41, und Phillips, 57, waren im vergangenen Jahr zwei von 177 Personen, die nach Recherchen der Menschenrechtsorganisation Global Witness im Kampf gegen Naturzerstörung ermordet wurden. In dem Bericht "Land- und Umweltschützer an den Fronten der Klimakrise", am Mittwoch veröffentlicht, schreibt die internationale Organisation, dass mehr als ein Drittel der Opfer aus indigenen Gemeinschaften kam, 22 Prozent waren Kleinbauern.

Daneben wurden Demonstranten, Mitarbeiter von Nationalparks, Anwälte und Journalisten Ziel von tödlichen Angriffen. Auch fünf Kinder seien gestorben. 90 Prozent aller Todesfälle betreffen Länder in Mittel- und Südamerika, Kolumbien hat mit 60 Toten die höchste Todeszahl, es folgen Brasilien (34) und Mexiko (31).

Global Witness versucht seit 2012 die Todesfälle unter Umwelt- und Klimaschützern zu dokumentieren, die Organisation kommt seither auf 1910 Opfer. Doch die Autoren des Berichts gehen von einer hohen Dunkelziffer aus. Insbesondere in Afrika, Asien und dem Nahen Osten sei es wegen der eingeschränkten Pressefreiheit und fehlender unabhängiger Beobachter nicht möglich, das wahre Ausmaß zu erfassen.

"Regierungen auf der ganzen Welt müssen sich dringend mit den sinnlosen Morden an denjenigen befassen, die sich für unseren Planeten einsetzen, auch für den Schutz seiner wertvollsten Ökosysteme, die eine entscheidende Rolle bei der Bewältigung der Klimakrise spielen", fordert Shruti Suresh, eine Co-Direktorin bei Global Witness, "es sind bereits viel zu viele Menschenleben verloren gegangen."

Auch Firmen aus Europa kaufen illegal gefördertes Gold

In dem neuen Bericht zeigt Global Witness den Kampf zwischen wirtschaftlichen Profitinteressen und Menschen auf, die ihre Heimat verteidigen. In Zentralbrasilien etwa machen sich illegale Goldsucher auf dem Territorium der Gemeinschaft der Kayapó breit. Luftverschmutzung, Entwaldung und Gewalt seien die Folge, schreiben die Autoren, doch die illegalen Minen seien so profitabel, dass eigens Flugplätze angelegt würden. Unternehmen aus den USA, der Schweiz, Italien, Südkorea und Großbritannien seien dabei erwischt worden, wie sie das Gold kaufen und weitere Maschinen an die Schürfer liefern.

Auch würden Naturschützer zunehmend kriminalisiert, um sie zum Schweigen zu bringen, heißt es in dem Bericht. Sie würden als Bedrohung für wirtschaftliches Wachstum dargestellt, als "Unruhestifter, Terroristen oder Rebellen, die an der kurzen Leine gehalten werden müssen". Das berge oft enorme Risiken für die Aktivisten und ihre Familien, sowohl privat als auch beruflich.

Doch es gibt auch politische Tendenzen, die die Natur, Einheimische und Aktivisten künftig besser schützen könnten. Hoffnungen setzen viele Nichtregierungsorganisatoren in das geplante Lieferkettengesetz der Europäischen Union. Das würde Unternehmen verpflichten, ihre Lieferanten auf Verstöße gegen Menschen- und Umweltrechte hin zu überprüfen - und zwar bis zum Ursprung. Das könnte es mindestens erschweren, Rohstoffe etwa aus illegalen Minen zu verwenden. Eine Einigung in Brüssel für das Gesetz könnte noch in diesem Jahr erfolgen.

Einige Unternehmen haben nach kritischen Berichten bereits Konsequenzen gezogen

Beispiele, dass sich Unternehmen von Rohstoffpartnern abwenden, gibt es bereits. So haben einige Großabnehmer von Palmöl wie Pepsi, L'Oréal oder Hershey's im vergangenen September ihre Einkäufe beim zweitgrößten Palmölproduzenten Indonesiens, Astra Agro Lestari, ausgesetzt, nachdem es Berichte gegeben hatte über Landraub, Umweltzerstörung und Verfolgung von Menschenrechtsaktivisten. Aus ähnlichen Gründen wandten sich mehrere Kunden vom Palmölhersteller Brasil BioFuels ab.

In Kolumbien versprach Gustavo Petro als erster Präsident des Landes einen besseren Schutz für die Verteidiger der Menschenrechte. Und in Brasilien sind die Erwartungen an den neuen Präsidenten Lula da Silva groß, den Regenwald und die Menschen darin wieder besser zu schützen, als dies unter seinem rechtsgerichteten Vorgänger Jair Bolsonaro der Fall war.

Der hatte nach dem Mord an Bruno Pereira und Dom Phillips von einem unbedachten "Abenteuer" der beiden gesprochen, es sei töricht gewesen, unbewaffnet ins Javari-Tal zu fahren, Phillips habe sich etwa vorher mit seiner Berichterstattung über Umweltverbrechen unbeliebt gemacht.

Die große internationale Aufmerksamkeit für diese Morde führte indes zu einer intensiven Fahndung der brasilianischen Behörden, schnell wurden drei Fischer festgenommen, die die Taten zugaben. Dann verhaftete die Polizei zwei mutmaßliche Hintermänner und Auftraggeber. Einer davon wird beschuldigt, der Kopf eines bewaffneten illegalen Syndikats zu sein, das illegal Fische aus geschützten indigenen Gebieten entnahm und sie in Kolumbien und Peru verkaufte.