Der letzte Erfolg aus Kiewer Sicht kam dem ukrainischen Luftwaffenchef Mykola Oleschtschuk zufolge am Freitag kurz vor vier Uhr nachmittags: Da schossen die Ukrainer über dem Asowschen Meer ein russisches A-50-Aufklärungsflugzeug ab - das Gegenstück zum Awacs-Flugzeug der Nato. "Die A-50 mit dem Rufzeichen Bajan hat ihren letzten Flug absolviert", schrieb Oleschtschuk auf der Messaging-App Telegram. Das mit etlichen Radar- und Funksystemen ausgerüstete Flugzeug fängt mit seiner 15 Mann starken Besatzung Funksprüche ab, identifiziert Raketenabschüsse und Ziele in der Ukraine für russische Bombenangriffe.

Offiziell wurde noch nichts dazu gesagt, womit die Ukrainer zum zweiten Mal binnen weniger Wochen eine A-50 abgeschossen haben. Die Flugzeuge sollen einen Stückpreis von 350 Millionen Dollar haben, Russland soll nun nur noch über neun weitere Flugzeuge verfügen. Die erste A-50 wurde von den Ukrainern am 14. Januar abgeschossen. Vorangegangene Abschüsse lassen vermuten, dass wieder das Patriot-System zum Einsatz kam. Bereits in den Tagen vor dem Abschuss der A-50 holte die Ukraine offenbar zwei russische Su-35 und weitere fünf Su-34-Kampfflugzeuge vom Himmel.

Der Abschuss der A-50 am Freitag war auch Thema abgefangener Funksprüche mutmaßlich russischer Piloten und wurde vom russischen Militärblogger Fighterbomber bestätigt: Als dessen Autor gilt der russische Luftwaffenhauptmann Ilja Tumanow. Auch Russlands staatliche Nachrichtenagentur Novosti meldete den Absturz eines Flugzeugs.

Die Ukraine setzt ihre Patriot-Systeme auch zum Abschuss russischer Flugzeuge ein

Das vor allem bei der Abwehr von Raketenangriffen bekannte Patriot-System wurde dem Forschungsdienst des US-Kongresses zufolge zuerst für den Abschuss feindlicher Militärflugzeuge entwickelt und erst nach dem Golfkrieg zum Abschuss angreifender Raketen umfunktioniert. Die Ukraine setzt ihre Patriot-Systeme indes nicht nur zum Abschuss russischer Überschallraketen wie der Kinschal ein, sondern seit Mai 2023 auch zum Abschuss russischer Flugzeuge. Bedienung und Kommando über die Patriot-Systeme unterstehen bei den ukrainischen Streitkräften der Luftwaffe.

Auch Ende Dezember 2023 schoss die Ukraine der Luftwaffe und Präsident Wolodimir Selenskij zufolge innerhalb weniger Tage fünf russische Sukhoi-Kampfflugzeuge ab - offenbar ebenfalls mit Raketen der Patriot-Systeme, von denen auch Deutschland zwei an die Ukraine geliefert hat.

Ukraines Luftwaffenkommandeur Oleschtschuk spottete am 22. Dezember 2023 über die ein Jahr zuvor erfolgte Ankündigung von Präsident Wladimir Putin, Russland werde die der russischen Technik angeblich unterlegenen Patriot-Systeme schnell zerstören. "Ich glaube nicht!", kommentierte Oleschtschuk trocken. Auch Luftwaffensprecher Ihnat veröffentlichte einen freudigen Post mit Symbolen für die abgeschossenen russischen Flugzeuge und dem Foto eines Patriot-Systems. Die Ukraine verlagert Patriot-Systeme, die in erster Linie die Hauptstadt Kiew schützen, offenbar je nach Bedarf in den Osten oder Süden des Landes, denn ihre Raketen haben Militärexperten zufolge eine Reichweite von höchstens 160 Kilometern.

Der Patriot-Einsatz birgt auch Gefahren

Der Patriot-Einsatz birgt auch Gefahren: Am 24. Januar schossen die Ukrainer offenbar ebenfalls mit Patriot-Raketen ein Iljuschin-76-Transportflugzeug ab, an dem sich US-Offiziellen zufolge offenbar ukrainische Kriegsgefangene befanden, so die New York Times. Die Ukraine kann zudem nicht flächendeckend Bombardierungen durch die russischen Kampfflugzeuge verhindern. Russland hat seit März 2023 alte sowjetische Bomben mit einer Sprengstofflast von bis zu 1000 Kilo mit Hilfe von Flügeln so modernisiert, dass russische Bomber sie aus bis zu 70 Kilometern Entfernung abwerfen können und diese nach längerem Gleitflug ukrainische Ziele treffen.

Dem Kiewer Luftwaffenspezialisten Walerij Romanenko zufolge warf das russische Militär Ende 2023 "100 dieser Bomben innerhalb von 24 Stunden" auf ukrainische Stellungen ab. Auch beim kürzlichen Fall der wichtigen Stadt Awdijiwka spielte der Abwurf von teils bis zu russischen 80 Gleitbomben täglich dem in Awdijiwka eingesetzten Soldaten Jegor Sugar zufolge eine wichtige Rolle. Nach Angaben der ukrainischen Botschafterin in Washington, Oxana Markarowa, gehen zudem die Vorräte an Raketen - sprich: Patriot oder Himars - zur Neige.