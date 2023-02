Von Georg Ismar und Georg Mascolo, Berlin

Die Hymnen im Lusail-Stadion in Katar waren eben erst verklungen, Lionel Messi und seine Argentinier hatten ihre Ehrenrunden mit dem Weltmeisterpokal gedreht, da verlor Deutschland keine Zeit mehr. In den Tagen nach dem Finale der Fußball-WM am 18. Dezember erschienen deutsche Beamte im Außenministerium von Katar mit einer dringenden Bitte. Ob man jetzt nicht reden könne über den Flak-Panzer Gepard und die Munitionsbestände, die in dem Golfstaat lagern. So etwas werde dringend gebraucht - in der Ukraine.