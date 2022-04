Von Nicolas Freund und Christoph Koopmann

Was vor etwa zwei Wochen im westukrainischen Jaworiw passierte, ist möglicherweise ein abschreckendes Beispiel dafür, was Smartphones in einem Krieg anrichten können. Beziehungsweise: Was für ein Sicherheitsrisiko sie mittlerweile sind. In Jaworiw trafen russische Raketen eine ukrainische Militärbasis. Der britische Telegraph berichtet, in den Stunden vor dem Luftschlag sei ein knappes Dutzend Handynummern mit der britischen Vorwahl +44 in dem Gebiet zu orten gewesen.