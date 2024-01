Türkei:Ein trauriges Land

Vielleicht ist es das eine Wort, das sagt, wie es der Türkei an diesem Wochenende ging. Es fiel in einem Tweet von Mustafa Yeneroğlu, eines Abgeordneten der Opposition. Yeneroğlu schrieb über die neun Soldaten, die am Freitag bei einem Angriff der kurdischen PKK-Miliz getötet wurden, darunter war der Sohn einer Familie aus dem Erdbebengebiet.

Das Bild ging viral in den sozialen Medien: zwei Frauen vor einem Zelt des roten Halbmonds, in dem sie noch immer leben, ein knappes Jahr nach den Erdbeben im vergangenen Februar. Sie sitzen auf Plastikstühlen, sie haben gerade erfahren, dass der Gefreite Müslüm Özdemir in den Bergen des Nordirak, im Stammgebiet der PKK, der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei, "den Märtyrertod erlitten" hat. Männer von der Armee kamen und hinterließen türkische Fahnen und ein paar Heizstrahler.

Das türkische Wort des Abgeordneten Yeneroğlu heißt kahredici. Was sich mit verheerend übersetzten lässt oder mit überwältigend. Als Mensch, schrieb Yeneroğlu, wisse man gar nicht mehr, worum man trauern solle, um den toten Soldaten oder "um eine Familie, die im verschneiten Winter in einem Zelt leben muss". Ob das nun "der große Staat" sei, fragt der Oppositionelle. Der große Staat, von dem Präsident Erdoğan immer wieder sprach. Ein Staat, so Yeneroğlu, der weder das Leben seiner Soldaten schützen noch sicherstellen könne, dass es die Opfer der Erdbebenkatastrophe warm haben. Fast ein Jahr danach.

Es war der zweite Angriff der PKK binnen weniger Wochen

Es war der zweite Angriff der PKK innerhalb weniger Wochen. Schon im Dezember hatte die Miliz 13 Soldaten getötet. Präsident Erdoğan traf am Samstag sein Sicherheitskabinett, er ließ die Luftwaffe mehrere kurdische Ziele im Nordirak und in Nordsyrien bombardieren. Laut dem Verteidigungsministerium starben dabei bisher 57 PKK-Mitglieder. Allerdings trafen die Angriffe in Syrien wohl auch zivile Infrastruktur wie eine Bank, Wassertanks oder Ölfelder.

Man werde die PKK "bis zum Ende bekämpfen", sagte Außenminister Hakan Fidan. Özgür Özel, Vorsitzender der größten Oppositionspartei CHP, zeigte bei einem Statement das Foto der Familie im Zelt. Während das Volk bei winterlichen Temperaturen leide, halte sich der Präsident "in seinen Palästen" auf: "Wir wollen nicht mehr", so Özel, "dass das Blut unserer Kinder vergossen wird."

Eigentlich wollte Özel am Sonntag die Agenda bestimmen. Er hatte zu einer Kundgebung nach Ankara eingeladen, zu einer Demo für den Rechtsstaat. Anfang Januar war in der Türkei etwas geschehen, was viele einen Putsch genannt haben, einen Justizputsch. Dabei geht es um Can Atalay, einen Anwalt, der bei den Gezi-Protesten im Jahr 2013 aktiv war. Ein Gericht verurteilte ihn zu 18 Jahren Haft, weil er versucht habe, die Regierung zu stürzen.

Atalay wurde im vergangenen Jahr ins Parlament gewählt. Statt auf seinem Platz im Plenum sitzt er aber noch immer im Gefängnis, und das, obwohl das Verfassungsgericht seine Freilassung angeordnet hat. Das Erdoğan-treue oberste Berufungsgericht verweigert sich der Entscheidung der Verfassungsrichter. An diese wären sie, wie alle Richter im Land, eigentlich gebunden. Sie wissen, dass ihnen nichts passiert. Sie haben den Segen des Präsidenten.

Selbst für den türkischen Rechtsstaat ist das ein Tiefpunkt. Am Freitag, kurz vor dem PKK-Angriff, sprach der Vorsitzende des Verfassungsgerichts vor Jurastudentinnen und -studenten, die dort gerade ein Praktikum machen. Dafür, dass sein Urteil nicht umgesetzt werde, so der Richter, könne es "keine Rechtfertigung" geben. Entscheidungen des Verfassungsgerichts seien "final und bindend".

Im Dezember lag die Inflation offiziell bei 65 Prozent.

Da sprach ein Jurist vor jungen Türkinnen und Türken, die Richterinnen und Anwälte werden wollen. Die von Berufs wegen daran glauben müssen, dass Gerichtsurteile gelten. Und da sprach einer, der gerade erlebt, dass dies in seinem Land nicht mehr der Fall ist.

So ein Land ist die Türkei gerade, kurz vor dem Jahrestag des Erdbebens: ein aus mehreren Gründen niedergeschlagenes. Die Armee führt ihren unendlichen Krieg gegen die PKK, die Wirtschaft liegt darnieder, die Inflation steigt schon wieder, bei 65 Prozent lag sie im Dezember laut den offiziellen Zahlen. Unabhängige Beobachter sehen sie doppelt so hoch. In den Medien geht es währenddessen darum, dass im Westen die Zahl türkischer Zuwanderer steigt. Wer kann, zieht weg.

Und bald beginnt schon der nächste Wahlkampf. Am 31. März finden die wichtigen Kommunalwahlen statt, bei denen es unter anderem ums Rathaus von Istanbul geht. Ihre Demo für den Rechtsstaat sagte die Opposition fürs Erste ab, der toten Soldaten wegen.