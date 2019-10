Die Türkei verlängert die zunächst bis Dienstagabend angesetzte Waffenruhe für Nordsyrien um weitere 150 Stunden oder mehr als sechs Tage. Das teilte der russische Außenminister Sergej Lawrow nach einem Treffen von Kremlchef Wladimir Putin mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan im russischen Sotschi mit.

Mit der Verlängerung der Waffenruhe wollen die beiden Länder den Kurden mehr Zeit zum Abzug aus der von der Regierung in Ankara geplanten Sicherheitszone einräumen. Man werde sicherstellen, dass die Kämpfer und ihre Waffen sich 30 Kilometer von der türkisch-syrischen Grenze zurückzögen, sagte Lawrow. Anschließend sollen gemeinsame russisch-türkische Patrouillen in der Zone beginnen.

Erdoğan bestätigte wenig später das Verhandlungsergebnis. Die Frist von 150 Stunden, in der sich die kurdischen Kämpfer 30 Kilometer von einer Grenzgegend wegbewegen würden, werde am Mittwoch um Mittag beginnen, sagte er bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Putin.

Putin und Erdoğan hatten zuvor mehr als sechs Stunden lang über den Syrienkonflikt beraten. Putin sagte nach dem Gespräch, er habe die Türkei und Syrien zu einem Dialog aufgerufen. Stabilität sei in Syrien nur zu erreichen, wenn die territoriale Unversehrtheit des Landes gewährleistet sei. Ausländische Truppen, die sich ohne Billigung der syrischen Regierung dort aufhielten, müssten das Land verlassen.

Es seien bei dem Treffen Vereinbarungen erzielt worden, die das Schicksal im Norden Syriens lösen sollten, sagte Putin. Inhalte nannte er zunächst nicht. Die konkreten Details zu benennen, überließ er seinem Außenminister. Erdoğan hatte vor dem Treffen angekündigt, die Waffenruhe nicht verlängern zu wollen.

Die Türkei hatte am 9. Oktober zusammen mit syrischen Rebellen einen Feldzug gegen die Kurdenmiliz YPG im Norden Syriens begonnen. Ankara betrachtet die YPG, die an der Grenze zur Türkei ein großes Gebiet kontrolliert, als Terrororganisation. Für die USA waren die Kurdenkämpfer lange enge Verbündete im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien. Am vergangenen Donnerstag hatten die USA und die Türkei die erste fünftägige Feuerpause vereinbart, die von der Kurdenmiliz akzeptiert wurde. Sie sollte der YPG Gelegenheit geben, sich aus einer Zone im Grenzgebiet zurückzuziehen, die die Türkei unter ihre alleinige Kontrolle bekommen möchte.

Die Türkei steht nach dem Einmarsch ihrer Truppen in Nordsyrien international in der Kritik. Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) sieht die Offensive gegen Kurdenmilizen in Syrien als Verstoß gegen das Völkerrecht.

Die deutsche Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hat vorgeschlagen, in Nordsyrien eine international kontrollierte Sicherheitszone unter Einbeziehung der Türkei und Russlands einzurichten. Der Vorschlag stieß auf ein unterschiedliches Echo. Von russischer Seite hieß es, man wolle den deutschen Vorschlag für die internationale Kontrolle einer solchen Zone im Norden Syriens prüfen. Das sei eine neue Idee, sagte der Sprecher des russischen Präsidialamtes, Dmitrij Peskow.