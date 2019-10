James Jeffrey ist bestens vertraut mit der deutschen Geschichte und den Debatten über Auslandseinsätze der Bundeswehr. Der US-Sondergesandte für den Kampf gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) und seit August auch für Syrien war früh in seiner Diplomatenkarriere auf Posten in München, er ist mit einer Deutschen verheiratet, spricht die Sprache fließend. Sein Sohn hat in der Bundeswehr gedient.

Als er Anfang Juli Berlin besuchte, lobte er Deutschlands "tatkräftige Rolle als Partner im politischen Prozess und auch als Verbündeter im Kampf gegen den 'Islamischen Staat' im Nordosten Syriens". Für sein Ansinnen aber, die Regierung möge Bundeswehrsoldaten schicken, die einen Teil der US-Truppen dort hätten ersetzen sollen, holte er sich eine Absage.

Es ist müßig, ob man das in Berlin heute als vergebene Chance bedauert oder froh ist, nicht mitgemacht zu haben - die Franzosen und die Briten, die zusätzliche Soldaten entsandten, müssen ihre Leute im Gefolge der USA gerade aus Syrien abziehen.

Sicher aber ist: Mit ein paar Logistikern, Ausbildern und Pionieren, die Jeffrey damals anfragte, ist der Vorstoß von Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) für eine internationale Sicherheitszone im Norden Syriens kaum zu stemmen. Die politischen, militärischen und rechtlichen Voraussetzungen eines solchen Vorhabens sind heute ungleich komplizierter - und die Erfolgsaussichten nach dem abrupten Abzugsbefehl von US-Präsident Donald Trump schlechter.

Die militärischen Anforderungen richten sich maßgeblich nach dem Mandat der Mission - ist eine Schutztruppe am Boden gemeint oder nur eine Flugverbotszone? Sollen die Truppen mit einem robusten Mandat ausgestattet sein, das Kampfeinsätze gegen andere Konfliktparteien beinhaltet? Sollen sie mit militärischen Mitteln Gefechte unterbinden und die von den Kämpfen ausgelösten Vertreibungen? Oder sich beschränken auf die Rolle von Beobachtern, die eine Waffenruhe überwachen? Das ließ Kramp-Karrenbauer offen.

Der CDU-Außen- und Verteidigungspolitiker Roderich Kiesewetter, Ex-Generalstabsoffizier mit Einsatzerfahrung in Afghanistan und auf dem Balkan, spricht von 30 000 bis 40 000 Soldaten - und davon, dass ein UN-Mandat erforderlich sei. Das würde jedoch voraussetzen, dass Russland im UN-Sicherheitsrat kein Veto einlegt, unabhängig davon, welche völkerrechtliche Grundlage herangezogen wird. Kreml-Sprecher Dmitrij Peskow nannte den Vorstoß "eine neue Idee", die man "prüfen" wolle - immerhin keine brüske Absage. Eine Idee allerdings, die schwer in Einklang zu bringen ist mit Moskaus Forderung, alle ausländischen Truppen müssten aus Syrien abgezogen werden, sofern sie nicht auf Einladung des Regimes von Präsident Baschar al-Assad im Land sind - wie die russischen und iranischen Einheiten.

Den Einsatz der von den USA geführten internationalen Militärkoalition gegen den IS, an den Kramp-Karrenbauer anknüpfen will, hat Moskau zwar weitgehend hingenommen. Mit dem US-Militär etablierten die russischen Truppen einen Mechanismus, der Zusammenstöße in Syrien verhindern sollte. Während die USA aber Selbstverteidigung und die Verteidigung des Irak als Grundlagen geltend machten, geißelte Moskau die Intervention offiziell als unvereinbar mit internationalem Recht.

Assads erklärtes Ziel ist es, "jeden Quadratzentimeter" des syrischen Territoriums wieder unter seine Kontrolle zu bekommen. Dem ist er gerade entscheidend näher gekommen, nachdem die Kurden die syrische Armee gegen die Türkei zu Hilfe gerufen haben. Offen ist, ob Russland sich auf einen Deal zu Lasten Assads einlassen würde, wenn der Preis stimmt - und Europa, wie von Moskau verlangt, sich am Wiederaufbau Syriens beteiligt; Kramp-Karrenbauer hat dies zumindest für die eventuelle Sicherheitszone angedeutet.