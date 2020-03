Flüchtlinge stehen an der türkisch-griechischen Grenze bei Pazarkule für Lebensmittel an.

Die Türkei will mit einem verstärkten Polizeiaufgebot an den Grenzen die Rückführung von Flüchtlingen aus EU-Ländern erschweren. Bis zu 1000 Beamte, die teilweise Spezialeinheiten angehören, sollen vor allem an der Grenze zu Griechenland verhindern, dass aufgegriffene Migranten direkt wieder zurückgeschickt werden. Dazu will die Türkei auf dem Grenzfluss Evros auch Schlauchboote einsetzen, wie der türkische Innenminister Süleyman Soylu bei einem Besuch an der Grenze ankündigte.

Seit der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan am Wochenende angekündigt hatte, Flüchtlinge nicht mehr an der Weiterreise in die EU hindern zu wollen, haben sich an den türkischen Westgrenzen Tausende versammelt, immer wieder gibt es Auseinandersetzungen mit griechischen Beamten, die Tränengas und Blendgranaten abfeuern. Soylu warf dem Nachbarland vor, 5000 Menschen illegal zurückgeschickt und dabei 164 verletzt zu haben. Am Mittwoch machte Ankara zudem Athen für den Tod eines Migranten verantwortlich und will den Internationalen Menschenrechtsgerichtshof anrufen. Griechenland weist den Vorwurf zurück.

Die Lage der Flüchtlinge ist auch auf syrischer Seite extrem angespannt, wo Hunderttausende Menschen Richtung türkischer Grenze drängen, um sich vor den Kämpfen um Idlib in Sicherheit zu bringen. Russlands Präsident Wladimir Putin erzielte bei einem Treffen mit Erdoğan im Konflikt um Idlib eine Einigung: Von Mitternacht an solle ein Waffenstillstand für den Nordwesten Syriens gelten. Nach etwa sechs Stunden sei ein entsprechendes Dokument entstanden, sagte Putin am Donnerstag nach dem Treffen in Moskau.

Die Situation war in den vergangenen Wochen eskaliert. Das syrische Regime von Baschar al-Assad versucht mit Hilfe des russischen Militärs die letzte Rebellenhochburg zu erobern und so die Kontrolle über ganz Syrien zurückzugewinnen. Das ist auch das Ziel Moskaus. Dabei konnte nur mühsam eine direkte militärische Konfrontation zwischen Russland und der Türkei abgewendet werden. Russland steht fest an der Seite Assads und rechtfertigt die Luftangriffe in Idlib als Kampf gegen Terroristen.

Zuletzt setzte Moskau ein Zeichen, als russische Militärpolizei sich in der strategisch wichtigen Stadt Sarakeb postierte und so auch die von der Türkei unterstützten Rebellen von Angriffen abhalten wollte. Ankara hatte jüngst Tausende Soldaten nach Idlib geschickt, um die Aufständischen zu unterstützen. Die Lage eskalierte, als vor einer Woche bei einem Luftangriff 36 türkische Soldaten getötet wurden. "Solche Vorfälle müssen verhindert werden", sagte Putin beim Treffen mit Erdoğan. An einer weiteren Verschärfung haben beide Seiten kein Interesse, da sie bei Gas- und Rüstungsgeschäften gemeinsame Interessen haben.

In Zagreb kamen die EU-Außenminister zusammen, um über die Lage in Syrien zu beraten. Außenminister Heiko Maas (SPD) bot im Namen der Bundesregierung den UN zusätzliche 100 Millionen Euro an, damit notleidende Menschen in Idlib versorgt werden können.