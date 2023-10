Von Gökalp Babayiğit

15 Wahlen in 21 Jahren hatte er schon gewonnen - doch diesmal führten seine Widersacher in den Umfragen mit einem solch großen Vorsprung, dass auch unter den erfahrensten (und mithin pessimistischsten) Beobachtern so etwas wie Hoffnung aufkeimte: die Hoffnung, dass der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan nach zwei Jahrzehnten an der Macht die Wahl am 23. Mai 2023 tatsächlich verlieren könnte.