Die Regierung von US-Präsident Joe Biden will Taiwan im Konflikt mit China offenbar mit Waffen unterstützen.

Einem Bericht zufolge will die US-Regierung der Insel 60 Schiffsabwehr-Raketen und 100 Luft-Luft-Raketen liefern. Die Spannungen mit China dürfte das Vorhaben noch weiter verschärfen.

Die US-Regierung plant einem Bericht zufolge, Taiwan Waffen im Wert von etwa 1,1 Milliarden Dollar zu liefern. Das berichtet das Magazin Politico unter Berufung auf drei verschiedene, mit der Angelegenheit befasste Quellen. Die Regierung wolle den Kongress bitten, den Deal zu billigen. In dem Paket seien 60 Anti-Schiffsraketen und 100 Luft-Luft-Raketen beinhaltet. Eine Sprecherin des Außenministeriums habe sich zu dem Bericht nicht äußern wollen.

Ein solches Geschäft dürfte die ohnehin gespannten Beziehungen zwischen den USA und China verstärken, auch wenn der Schwerpunkt des Rüstungspakets dem Bericht zufolge auf der Aufrechterhaltung von Taiwans Militärsystemen und der Erfüllung bestehender Aufträge liegen werde, und nicht auf einer Erweiterung der Rüstungssysteme.

China sieht die demokratisch regierte Insel als Teil der Volksrepublik an. Taiwan hingegen versteht sich als unabhängig. Ein Besuch der Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, in Taiwan hatte Anfang August schwere Spannungen mit China ausgelöst. Peking begann mit großangelegten Manövern rund um Taiwan. Dabei wurden eine See- und Luftblockade sowie eine mögliche Eroberung geübt. Kurz darauf reisten weitere Delegationen mit US-Politikern nach Taiwan.

Am Sonntag entsandten die US-Streitkräfte das erste Mal seit Pelosis Taiwan-Besuch Kriegsschiffe durch die Taiwan-Straße entsandt. Die 7. Flotte der US-Marine teilte auf Twitter mit, dass die Operation "das Engagement der Vereinigten Staaten für einen freien und offenen Indopazifik" demonstriere. China bezeichnete die Fahrt der zwei Lenkwaffenkreuzer als "Provokation".