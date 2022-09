Von Michael Bauchmüller, Berlin, und Björn Finke, Brüssel

Einen "Zufallsgewinn", so etwas kannten bisher vor allem Lottospieler. Nun aber hat ihn auch die Ampelkoalition in Berlin entdeckt - bei Stromerzeugern. "Zweistellige Milliardenbeträge" etwa hat Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) ausgemacht, ließen sich diese Gewinne abschöpfen. Milliarden, die dann wiederum den Stromkunden im Land zugutekommen sollen, in Form einer Strompreis-Bremse. Aber was sind diese Zufallsgewinne überhaupt, und wie lassen sie sich abschöpfen? Und was bleibt davon am Ende bei den Stromkunden? Fragen über Fragen - die auch die Bundesregierung derzeit nicht beantworten kann. Ein Überblick.