Öffentlicher Dienst:Tarifdeal wendet neue Streiks ab

Eine Verdi-Flagge am großen Streiktag in München im März. Mit der Einigung sind weitere Streiks abgewendet.

Von Alexander Hagelüken und Benedikt Peters

Für die Bundesbürger sind weitere massive Streiks im öffentlichen Dienst abgewendet. Arbeitgeber und Gewerkschaften einigten sich am Wochenende, die Einkommen von 2,5 Millionen Verwaltungskräften, Erzieherinnen oder Müllwerkern deutlich anzuheben. Sie sollen in diesem Jahr in mehreren Schritten eine Inflationsprämie von insgesamt 3000 Euro erhalten. Nächstes Jahr folgt eine dauerhafte Gehaltserhöhung von 200 Euro plus mindestens 5,5 Prozent, die für Bezieher geringer Einkommen zusätzlich aufgestockt wird. Auf die Laufzeit des Tarifvertrags von zwei Jahren gerechnet, bedeutet das im Schnitt eine zweimalige Erhöhung um sechs Prozent. Die Basis für die Einigung war ein Vorschlag unabhängiger Schlichter, weil sich die Tarifpartner vorher wochenlang so in die Haare geraten waren, dass sie keinen Konsens fanden.