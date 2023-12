Bund und Länder:Blockade bei neuen Verkehrsgesetzen

Von Thomas Hummel

Für ein Straßenverkehrsgesetz ist es schwierig, mit der Zeit zu gehen. Der tägliche Kampf auf Deutschlands Wegen, besonders in Städten, ist fast schon legendär, und so kann es kaum verwundern, dass auch um Verkehrsregeln ausführlich gestritten wird. Etwa eineinhalb Jahre lang hatten SPD, Grüne, FDP sowie CDU und CSU an einem Kompromiss gefeilt, das Straßenverkehrsgesetz und die daran anschließende Straßenverkehrsordnung (StVO) zu erneuern.